هل الطبقات الثانية تفيد إيثريوم أم تستنزفها؟ جدل يتصاعد بعد ترقية Dencun

تام شمس - الخميس 8 مايو 2025 06:47 مساءً - مثّلت الطبقات الثانية (L2s) قصة نجاح بارزة في عالم البلوكشين، حيث ساهمت في تقليل ازدحام شبكة إيثريوم الرئيسية وخفض رسوم الغاز مع الحفاظ على الأمان.

لكن هل أصبحت هذه الطبقات "ناجحة أكثر من اللازم"؟ وهل بدأت تستنزف نشاط الشبكة الأم وعوائدها؟ هذا ما يتصاعد الجدل حوله مؤخرًا، لا سيما خلال مؤتمر البلوكشين في جامعة Cornell Tech أواخر أبريل.

أرباح ضخمة لا تصل لإيثريوم

يرى البعض أن إيثريوم يجب أن تكون "أكثر جشعًا"، أو على الأقل أن تدافع عن نصيبها العادل من الكعكة، خصوصًا رسوم ترتيب المعاملات (Sequencing Fees).

قال ديفيد هوفمان، أحد مؤسسي Bankless، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر في نيويورك:

"سمعت أكثر من مرة من أشخاص في مؤسسة إيثريوم: نعم، لقد أخطأنا عندما بقينا في برجنا العاجي."

وأضاف أن إيثريوم لم تعد تملك "ترف البحث الأكاديمي في وقت السلم"، بل أصبحت تُستغل من قبل المنافسين.

بحسب جيمس بيك، رئيس النمو في ENS Labs، فإن L2s تجني ملايين الدولارات من رسوم ترتيب المعاملات، دون أن تعيد أي جزء منها إلى شبكة إيثريوم، رغم أنها تعتمد على أمانها واستمراريتها.

هوفمان (يسار الصورة) في مؤتمر كورنيل تك حول البلوكشين. المصدر: Andrew Singer

بعد ترقية Dencun: الطفرة بدأت

انفجرت شعبية L2s بعد ترقية Dencun في مارس 2024، التي قدمت معاملات Blob لتوسيع قدرات الطبقات الثانية وخفض تكلفة إرسال البيانات إلى الشبكة الرئيسية.

مثلًا، منصة Base التابعة لـ Coinbase، حققت منذ Dencun إيرادات تُقدّر بـ 98 مليون دولار من رسوم المستخدمين، بينما دفعت لإيثريوم فقط 4.9 مليون دولار، وفقًا لبحث CoinMetrics.

رد Base:

قال متحدث باسم Base:

"ندفع رسومًا لإيثريوم عن كل معاملة تتم لدينا، وقد تجاوزت رسوم التسوية الإجمالية لدينا 20 مليون دولار منذ انطلاق المنصة."

لكن تقارير Token Terminal تُظهر أن Base تدفع ما يعادل 8% فقط من رسومها الإجمالية لإيثريوم. ففي أبريل 2025 مثلًا، حققت المنصة 3.7 مليون دولار، لكنها دفعت فقط 305,000 دولار للشبكة الرئيسية..

هل التوازن سيعود؟ ترقيات Pectra وFusaka قد تحل المشكلة

يشير الباحث تاني فيد من CoinMetrics إلى أن الترقية الأخيرة Pectra (السابع من مايو) والترقية المقبلة Fusaka (نهاية 2025) ستزيد من عدد الـ Blobs الممكنة في كل كتلة، ما يُتيح إمكانات أعلى لجمع الرسوم على الشبكة الرئيسية.

حالياً، إيثريوم تضرب الحد الأقصى الحالي (3 Blobs لكل كتلة)، لكن مع Pectra، سيُرفع السقف إلى 6، وقد يصل إلى 9، ما يعزز قدرة إيثريوم على تحصيل رسوم أكبر من نشاط L2s.

متوسط عدد الكتل الجزئية (Blobs) في كل بلوك وإجمالي رسومها (بالدولار الأمريكي) على شبكة إيثيريوم. المصدر: CoinMetrics

يقترح بعض الباحثين تطوير Rollups "معتمدة" على الشبكة الرئيسية، حيث يتم ترتيب المعاملات على لير 1 بدلًا من L2.

يقول توم نغو من Metis إن مركزية معظم الـ Sequencers تجعلها عرضة للهجوم أو الانقطاع، كما حدث في اختراق Linea بقيمة 2.6 مليون دولار في 2024.

أبرز شبكات الإيثيريوم من الطبقة الثانية حسب إجمالي القيمة المؤمّنة. المصدر: L2Beat

منصات جديدة مثل Taiko Alethia، التي أُطلقت في مايو 2024، تسعى إلى معالجة هذه المخاوف من خلال الاعتماد الكامل على إيثريوم في الترتيب والمعالجة.

ضريبة على L2s؟ الفكرة مثيرة للجدل

طرحت بعض الأصوات فكرة فرض نوع من "الضريبة" على L2s، لكن الباحث تاني فيد يحذر من أن ذلك قد:

يجعل L2s أقل تنافسية

يدفع النشاط إلى شبكات بديلة مثل Solana

يُخالف فلسفة إيثريوم القائمة على اللامركزية

لكن بدائل مثل مقترح EIP-7762 الذي يرفع الحد الأدنى لرسوم Blob، قد يؤدي دور "ضريبة غير مباشرة" تدفع المزيد من الرسوم نحو الشبكة الرئيسية.

ضغط اجتماعي وتعاونات بين الفرق

قال جيمس بيك من ENS Labs إن الضغط الاجتماعي قد يكون السبيل الوحيد لدفع L2s المركزية لتقاسم رسوم الترتيب.

شارك في ورشة عمل في المملكة المتحدة جمعت فرقًا من Linea، Status، OpenZeppelin، Titan، وغيرها، للعمل على التوافقية بين الـ L2s وحلول البنية التحتية اللامركزية مثل Namechain.

قال هوفمان إن على إيثريوم أن "تتحول لتصبح Layer 1 تشغّل Rollups بنفس سرعة L2s الحالية".

وأشار إلى تعيين توماش ستانزاك وهسياو-وي وانغ كمديرين تنفيذيين مشاركين لمؤسسة إيثريوم كخطوة إيجابية نحو التغيير والمساءلة.

واختتم بيك قائلًا: