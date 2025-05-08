دان هيلد: بتكوين تجاوزت فكرة "الذهب الرقمي"... والفصل التالي بدأ الآن

تام شمس - الخميس 8 مايو 2025 06:47 مساءً - لطالما حُصرت بتكوين (BTC) في وصف "الذهب الرقمي"، كأصل نادر يُستخدم كوسيلة لتخزين القيمة في ظل مفاهيم الندرة واللامركزية والسيادة الذاتية.

لكن مع تزايد اهتمام المؤسسات، وتحولات المشهد السياسي العالمي، وظهور طبقات جديدة ضمن بنية بتكوين، يرى البعض أن الوقت قد حان لتحديث هذه الرواية.

في حلقة جديدة من بودكاست The Clear Crypto، ناقش دان هيلد، أحد أقدم الداعمين لبتكوين ورائد أعمال في المجال، مع المُقدّمين ناثان جيفاي وغاريث جينكنسون، أن المرحلة المقبلة قد تحمل وظائف جديدة لبتكوين، تتجاوز دورها الحالي وتخاطب جمهورًا أوسع من المهتمين بالتقنية فقط.

تحولات سياسية تدعم بتكوين

يشير هيلد إلى تحوّل لافت في موقف الحكومة الأمريكية تجاه بتكوين، في ظل دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعملة الرقمية بل وتأكيد امتلاكه لها شخصيًا، حسب التقارير.

"لدينا الآن أكثر الإدارات الأمريكية انفتاحًا تجاه بتكوين"، يقول هيلد.

"الأمر غريب... عادةً ما يُصوَّر التعدين على أنه كارثة بيئية، ويُتهم بتكوين بغسل الأموال. أما الآن، فالرئيس نفسه يشجّع عليها."

وأضاف أن بتكوين واجهت محطات صعبة خلال مسيرتها، من حملات القمع الصينية إلى الإجراءات الصارمة لإدارة بايدن على بنوك الكريبتو. ومع ذلك، فإن قرابة 25% من الأمريكيين باتوا يمتلكون بتكوين، حسب قوله.

DeFi على بتكوين؟ فصل جديد

يرى هيلد وجينكنسون أن بناء أدوات التمويل اللامركزي (DeFi) على بتكوين قد يكون الخطوة الكبرى التالية وهي وظائف لطالما ارتبطت بشبكات مثل إيثريوم وسولانا.

"إذا أعدنا DeFi إلى بتكوين، فإن ذلك يفتح الباب لتفاعلات تتجاوز المضاربة السعرية المباشرة، مما يُسرّع من نمو النظام بأكمله"، يقول هيلد.

هذا يشمل:

الإقراض والاقتراض

التحصيص (Staking)

التفاعل الذكي مع الأصول بدلًا من مجرد الحيازة أو التداول



أوضح جينكنسون أن الفكرة تعني استخدام "الذهب الرقمي" كأصل أساسي لتجربة DeFi بأكملها، وهو أمر يواجه مقاومة من "المتشدّدين" المعروفين بـ Bitcoin Maximalists، الذين لا يرغبون في التضحية بأي من حيازاتهم من BTC.

لكن هيلد أشار إلى أن هذه الانقسامات ليست جديدة؛ فقد عايش انقسام "Bitcoin Cash" عام 2017، ووصفه بـ"حرب أهلية... أخ ضد أخ".

لكنّه شدد على أن التغييرات الحالية لا تستدعي تعديل أي من قواعد بتكوين الأساسية، بل يجري البناء فوق الشبكة دون المساس بجوهرها.

"لا أحد يطالب بتغيير قواعد بتكوين، هذه ابتكارات تُبنى فوقها"، يؤكد هيلد.

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ملاحظة:

مع تطوّر تقنيات مثل ZK-proofs وظهور بروتوكولات مثل BitcoinOS وStarknet، بات من الواضح أن بتكوين على أعتاب مرحلة جديدة تتجه فيها نحو العقود الذكية، والتمويل اللامركزي، والتوسع خارج حدود رواية "الذهب الرقمي"