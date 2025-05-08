شركة “Galaxy Digital” تستعين بـ “Zodia Custody” لتوسيع خدمات التحصيص في أوروبا

أعلنت شركة “Galaxy Digital” عن شراكة استراتيجية مع “Zodia Custody”، في خطوة تهدف إلى توسيع قدراتها في مجال تحصيص العملات الرقمية المشفرة داخل أوروبا.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي “Galaxy” لتعزيز وجودها الإقليمي وتقديم حلول متقدمة للعملاء المؤسسات تتوافق مع المتطلبات التنظيمية الأوروبية.

بموجب هذا الشراكة، سيتمكن عملاء “Zodia” من الاستفادة من مكافآت التحصيص دون التنازل عن وصايتهم لأصولهم، مما يعزز من مستوى الأمان والامتثال التنظيمي.

وتستند “Zodia” إلى دعم مؤسساتي من كيانات مصرفية بارزة مثل “ستاندرد تشارترد”، و”نورثرن ترست”، و”SBI هولدينغز”، والبنك الوطني الأسترالي، وبنك الإمارات الوطني.

أشار “زين جلاوبر”، رئيس البنية التحتية لتقنية البلوكشين في “Galaxy”، إلى أن هذا التوسع يمثل أولوية استراتيجية، مؤكدا أن الدمج بين خبرة “Zodia” في الأمن والمخاطر وإمكانات “Galaxy” في مجالي التحصيص والتداول سيمنح المؤسسات أداة متكاملة وفعالة لتخزين أصولها الرقمية.

الشراكة تُمهّد أيضا لتطوير منتجات مستقبلية، من بينها أدوات مالية متداولة في البورصة تدمج بين وظائف التخزين والإقراض، بالإضافة إلى منتجات استثمارية أخرى توفر عوائد.

وتُعد “Galaxy” واحدة من أكبر الجهات الفاعلة في منظومة تخزين الأصول الرقمية، حيث تدير حاليا أصول بقيمة تقارب 4.2 مليار دولار.

ومن بين أبرز تحركاتها الأخيرة، استحواذها على 3 مليون عملة SOL من مزاد “FTX Estate”، ما جعلها أكبر جهة تحقق من شبكة سولانا منذ يونيو 2024.

وفي سياق متصل، كانت “Galaxy” قد دخلت في تعاون مع “BitGo Trust” في فبراير الماضي، مما أتاح لعملاء “BitGo” استخدام البنية التحتية الخاصة بشركة “Galaxy”.

تتزامن هذه الخطوات مع استعدادات شركة “Galaxy” للإدراج في بورصة ناسداك خلال شهر مايو، في خطوة من شأنها توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العامة.

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