شركة "Stripe" تكشف عن ميزة جديدة للعملات المستقرة: التفاصيل

أعلنت شركة “Stripe” ، الرائدة في مجال خدمات الدفع الرقمي، عن إطلاق ميزة جديدة مخصصة لإدارة الأموال باستخدام العملات المستقرة المقوّمة بالدولار، وذلك في أعقاب استحواذها على منصة “بريدج” للعملات المستقرة في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في قطاع العملات الرقمية حتى الآن.

الميزة الجديدة، التي تحمل اسم حسابات العملات المستقرة المالية، تتيح للشركات في 101 دولة الاحتفاظ بأرصدة من العملات المستقرة المدعومة بالدولار، واستلام الأموال من منصات العملات الرقمية والتقليدية، إلى جانب إرسال العملات المستقرة إلى وجهات عالمية.

وأوضحت “Stripe” أن هذه الحسابات تُمكّن رواد الأعمال، لاسيما في الدول التي تعاني من تقلبات في أسعار الصرف، من التحوط ضد التضخم وتعزيز اندماجهم في الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن العديد من كبرى الشركات العالمية تعتمد عليها في صياغة استراتيجيات التعامل مع العملات المستقرة.

يدعم المنتج في مرحلته الأولى عملتين مستقرّتين: USDC، وUSDB الصادرة عن منصة “بريدج”، مع خطط مستقبلية لتوسيع قائمة العملات الرقمية المدعومة.

إلى جانب هذه المبادرة، كشفت “Stripe” عن تطويرها لنموذج أساسي للمدفوعات مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تصفه بأنه الأول من نوعه عالميا.

ويعتمد النموذج الجديد على تحليل عشرات المليارات من المعاملات لالتقاط مؤشرات دقيقة لا تستطيع النماذج التقليدية الوصول إليها، ما يعزز قدراته في رصد الاحتيال وتحسين معدلات الموافقة على المعاملات.

وفي تعليق له على هذه التطورات، صرّح “باتريك كوليسون”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “Stripe” ، بأن الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية المستقرة يمثلان عاملين جوهريين يعيدان تشكيل المشهد الاقتصادي بصورة جذرية.

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