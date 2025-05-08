أريزونا ثاني ولاية أمريكية تُقرّ قانون احتياطي العملات المشفرة

أصبحت ولاية “أريزونا” ثاني ولاية أمريكية تُقرّ تشريع رسميا لإنشاء احتياطي للعملات المشفرة، بعد أن سبقتها “نيو هامبشاير” في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقّعت “كاتي هوبز” حاكمة ولاية “أريزونا”، مشروع قانون مجلس النواب رقم 2749، الذي يمهّد الطريق لدمج الأصول الرقمية في نظام الممتلكات غير المُطالب بها في أريزونا.

ينص القانون الجديد، الذي قدمه النائب “جيف وينينجر”، على إنشاء صندوق احتياطي للأصول الافتراضية غير المطالب بها، على أن يتم استخدامها مستقبلا بعد موافقة المجلس التشريعي.

كما يجيز القانون لأمناء الحفظ المؤهلين إيداع هذه الأصول في صناديق مخصصة تتيح فرص للحصول على مكافآت أو توزيعها عبر آليات مثل الايردروب (Airdrops).

أكد “وينينجر” أن هذا الإجراء يمثل خطوة نحو تحديث الإطار القانوني في الولاية، قائلا إن الاحتفاظ بالعملات المشفرة غير المطالب بها في شكلها الأصلي وإنشاء احتياطي رقمي مُعفى من الضرائب يسهم في ضمان استفادة المواطنين من القيمة السوقية الكاملة لأصولهم.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من توقيع “نيو هامبشاير” مشروع قانون رقم 302، الذي يُخول لأمين خزانة الولاية استثمار ما يصل إلى 10% من الصندوق العام وأموال أخرى معتمدة في معادن ثمينة وأصول رقمية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو معيار لا ينطبق حاليا إلا على البيتكوين.

وفي سياق متصل، لا يزال مشروع قانون آخر في أريزونا، وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1373، قيد الانتظار.

هذا المشروع يهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من الأصول الرقمية المُصادرة، ويخضع حاليا لمراجعة من قبل الحاكمة “هوبز”.

وكانت “هوبز” قد استخدمت الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قانون مختلف، وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1025، الذي كان سيسمح باستثمار ما يصل إلى 10% من أموال خزينة الولاية وأنظمة التقاعد في عملات مشفرة مثل البيتكوين.

وعلّلت “هوبز” قرارها بالقول إن صناديق تقاعد سكان أريزونا لا يجب أن تكون ساحة لاختبار أدوات استثمارية غير مجرّبة.

في ضوء هذه التطورات، تتزايد وتيرة الاهتمام على مستوى الولايات الأمريكية بتشريعات الأصول الرقمية، مع بروز ولايتي “نورث كارولينا” و”تكساس” كأبرز المتقدمين في مساعي اعتماد احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة، وفقا لبيانات منصة “Bitcoin Laws”.

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