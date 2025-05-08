سعر البيتكوين يقترب من مستوى 100 ألف دولار لأول مرة منذ شهر فبراير

في ظل استمرار الأداء الإيجابي لسوق العملات الرقمية، يقترب سعر البيتكوين من حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ فبراير، فيما سجل سعر عملة الإيثيريوم أعلى مستوى شهري متجاوزا 1900 دولار.

بعدما كانت قد تراجعت إلى ما دون 75 ألف دولار قبل نحو شهر نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، شهدت عملة البيتكوين انتعاش تدريجي أضاف نحو 20 ألف دولار إلى قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين.

وعلى الرغم من مواجهة مقاومة حول مستوى 98 ألف دولار، ثم تراجعها إلى أقل من 94 ألف دولار مؤخرا، استعادت عملة البيتكوين الزخم مجددا متجاوزة مستوى 96 ألف دولار.

ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فقد استمر السعر في الصعود خلال الساعات الماضية، مدعوما على الأرجح بتصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي بشأن المحادثات التجارية المقبلة.

هذا الزخم دفع بالبيتكوين إلى الاقتراب من مستوى 100 ألف دولار، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 1.98 تريليون دولار.

في المقابل، تراجعت هيمنتها على السوق إلى أقل من 62% بحسب بيانات منصة coingecko.

من جانب آخر، نجح الإيثيريوم في اختراق مستوى المقاومة عند 1850 دولار، ليصل إلى أعلى مستوى شهري له عند ما يزيد عن 1900 دولار.

ورغم التراجع السابق أمام البيتكوين والدولار خلال النصف الأول من العام الماضي، فقد سجل تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة.

سجلت العملات الرقمية البديلة الأخرى كذلك مكاسب متفاوتة؛ حيث ارتفعت أسعار كل من XRP وSOL وADA وTRX وAVAX وXLM بنسبة تراوحت بين 2% و4%، فيما صعدت DOGE وLINK وSUI بما يصل إلى 7.5%.

أما أبرز الرابحين فكانتا عملتا BCH وPEPE اللتان سجلتا زيادات بلغت 11% و12.5% على التوالي.

في المجمل، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو 100 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى 3.2 تريليون دولار وفقًا لبيانات coingecko.

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