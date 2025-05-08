مستشار ترامب للعملات الرقمية يجمع 300 مليون دولار لتأسيس شركة استثمارية تركّز على بتكوين

تام شمس - الخميس 8 مايو 2025 11:24 صباحاً - أفادت تقارير إعلامية بأن ديفيد بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc. والمستشار المقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف الأصول الرقمية، جمع 300 مليون دولار لتأسيس شركة استثمارية جديدة تركز على بتكوين تحت اسم Nakamoto.

ووفقًا لـ CNBC، تهدف الشركة الجديدة، التي تحمل اسم مخترع بتكوين الغامض "ساتوشي ناكاموتو"، إلى أن تُصبح شركة مدرجة في البورصة تركّز على اقتناء وحيازة بتكوين كأصل استثماري رئيسي.

تفاصيل التمويل والاستعداد للإدراج

- الجولة التمويلية بدأت بهدوء منذ يناير 2025

- تضمّنت 200 مليون دولار في صورة أسهم، و100 مليون دولار في ديون قابلة للتحويل

- الشركة تستعد للإعلان رسميًا عن الدمج مع شركة مدرجة في ناسداك في أقرب وقت الأسبوع القادم

- الإدراج الرسمي متوقع خلال صيف 2025

وفي تعليق مقتضب، كتب بيلي على X بتاريخ 7 مايو:

"لا تعليق."

المصدر: David Bailey

​​استراتيجية Nakamoto: بتكوين + استحواذ عالمي

تُحاكي استراتيجية Nakamoto ما قامت به شركة MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور، والتي تحولت إلى إحدى أكبر الحائزين المؤسسيين لبتكوين.

تشمل خطة Nakamoto:

- الاستثمار والاستحواذ على شركات في دول مثل البرازيل، وتايلاند، وجنوب أفريقيا

- دمج بتكوين في هيكلها الرأسمالي كمكوّن أساسي

ويقال إن المشروع مدعوم من مستثمرين بارزين، مع مجلس استشاري يضم شخصيات رفيعة من قطاعي المال والكريبتو.

موجة جديدة من شركات بتكوين المؤسسية

خطوة بيلي تأتي وسط موجة من الشركات الجديدة التي تتبنى استراتيجية الخزانة ببتكوين، أبرزها:

- شركة Twenty One Capital (‏24 أبريل): يقودها جاك مالرز (‏مؤسس Strike)، بدعم من ‏Tether، و‏SoftBank، و‏ Cantor Fitzgerald ، وتهدف إلى أن تكون البديل الأكفأ لنموذج ‏MicroStrategy في تعرّض رأس المال لبتكوين.

- ‏شركة Strive Asset Management (السابع من مايو): أسسها المرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، وتحولت إلى شركة خزانة بتكوين تخطط لإصدار مليار دولار على شكل أسهم وديون لشراء ‏BTC.

المصدر: David Bailey

وقال المؤثر في الكريبتو TylerD على X:



"وتيرة إطلاق شركات بتكوين المؤسسية الجديدة تتسارع بشكل واضح."