تقلبات البيتكوين تهبط إلى أدنى مستوى منذ 18 شهرًا وسط مؤشرات على استقرار السوق

كشفت منصة Bybit بالتعاون مع شركة التحليلات المالية Block Scholes في تقريرهما الأسبوعي حول سوق مشتقات العملات الرقمية، أن تقلبات البيتكوين قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 18 شهرًا، حيث تتراوح حاليًا بين 35% و40%.

مؤشرات على استقرار السوق

بحسب التقرير، يُعزى هذا الانخفاض إلى:

- تحسّن معنويات المستثمرين

- تزايد اهتمام المؤسسات بالبيتكوين

- استقرار تدريجي في حركة السوق



التقرير يشير إلى أن هذا الانخفاض قد يُشجّع على دخول مستثمرين جدد، ما يُسهم في زيادة السيولة وتعزيز الاتجاه الصعودي المستمر.

ما الذي يعنيه هذا للمستثمرين؟

يرى المحللون أن انخفاض التقلبات يُعد مؤشرًا إيجابيًا، حيث يُشير إلى نضج السوق ودخوله مرحلة استقرار نسبي، ما قد يُطمئن المتداولين والمستثمرين على حد سواء، ويحفّز المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

