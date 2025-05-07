عملة USD1 المدعومة من ترامب تُحقق قفزة وتدخل قائمة أكبر 10 عملات مستقرة عالميًا

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 06:46 مساءً - ارتفعت عملة USD1 المستقرة التي أطلقتها شركة World Liberty Financial (WLFI) والمدعومة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المركز السابع عالميًا ضمن قائمة أكبر العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد أقل من شهرين على إطلاقها.

تم إطلاق USD1 في أوائل مارس 2025 بإجمالي عرض أولي قدره 3.5 مليون دولار، وبلغت قيمتها السوقية 2.2 مليار دولار وقت إعداد التقرير، متجاوزةً عملات مستقرة منافسة مثل:

عملة First Digital USD‏ ( FDUSD )

عملة PayPal USD‏ ( PYUSD )

عملة Tether Gold‏ ( XAUT )

بحسب بيانات CoinGecko، قفزت القيمة السوقية لـUSD1 بنسبة 1,540% في يومين فقط بنهاية أبريل، من 128 مليون دولار إلى أكثر من 2.1 مليار دولار.

أكبر 10 عملات مستقرة من حيث القيمة السوقية. المصدر: CoinGecko

لا تزال بعيدة عن عمالقة السوق

رغم النمو السريع، لا تزال USD1 بعيدة عن اللحاق بكبار السوق مثل:

USDT التابع لـTether (بقيمة 149 مليار دولار)

USDC التابع لـCircle (بقيمة 61 مليار دولار)

إصدار USD1 يتم بشكل شبه حصري على سلسلة BNB

أُطلقت الغالبية العظمى من عرض USD1 على شبكة BNB Chain التابعة لـBinance، حيث أظهرت بيانات BscScan أن ما يقرب من 99% من إجمالي العرض (2.1 مليار دولار) تم إصداره هناك، في حين لم يُصدر على شبكة Ethereum سوى 14.5 مليون دولار، بحسب Etherscan.

عملة USD1 على شبكة BNB (‏BEP-20) مقابل إصدارها على إيثريوم (‏ERC-20). المصدر: ‏BscScan، ‏Ethersca



مخطط القيمة السوقية لعملة USD1 منذ أبريل 2025. المصدر: CoinGecko.

جاءت قفزة القيمة السوقية لعملة USD1 قبيل إعلان إريك ترامب عن اتفاق مع شركة الاستثمار MGX في أبوظبي لاستثمار 2 مليار دولار في منصة Binance باستخدام USD1.

بورصة HTX أول من أدرج USD1

مع ارتفاع الطلب على العملة، بدأت بعض البورصات المركزية (CEXs) في إدراجها:

أعلنت بورصة HTX (المعروفة سابقًا بـ Huobi) في 6 مايو عن إدراج USD1 مع رسوم سحب صفرية دائمة على شبكة BEP-20.



المصدر: HTX

كانت HTX من أوائل البورصات المركزية التي أدرجت العملة، والتي كانت متوفرة سابقًا بشكل أساسي على المنصات اللامركزية مثل PancakeSwap وUniswap.

غالبية مستثمري WLFI من خارج الولايات المتحدة

بينما تواصل مجتمع WLFI التصويت على مقترح توزيع USD1 مجانًا (Airdrop)، تشير تقارير إلى أن التمويل الأساسي يأتي من خارج الولايات المتحدة.

بحسب استطلاع من مؤسس V1PS، فإن نحو 90% من مستثمري WLFI هم من أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية.



كما أشار تقرير من Bloomberg في 7 مايو إلى أن أكثر من نصف كبار مالكي عملات الميم المرتبطة بترامب يعيشون في الخارج.

المصدر: Tran Hung

يتماشى صعود USD1 مع الأجندة الرقمية المؤيدة للكريبتو التي طرحها ترامب في مرسوم تنفيذي بعنوان:

"تعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية"، الصادر في يناير 2025.

ورغم ارتباط WLFI بشكل وثيق بمنصة Binance، نفى كل من ترامب وBinance وجود أي اتفاق أو علاقة مباشرة بين الطرفين.