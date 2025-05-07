ما نسبته 95 % من حاملي البيتكوين في منطقة الربح بعد الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين

سجّل سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ خلال الساعات 24 الماضية، متجاوز بشكل مؤقت حاجز 97,500 دولار، ومدفوع بأنباء تفيد بعزم الولايات المتحدة والصين عقد محادثات تجارية وشيكة، قد تتضمن مناقشة تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة بين الجانبين.

هذا الارتفاع انعكس إيجابيا على المستثمرين، إذ أظهرت بيانات “IntoTheBlock” أن نسبة حاملي البيتكوين الذين يواجهون حاليا خسائر ورقية قد تراجعت إلى الصفر، فيما وصلت نسبة من هم في منطقة الربح إلى 95%، وبلغت نسبة من هم عند نقطة التعادل 5%.

وتشير البيانات كذلك إلى أن 75% من المستثمرين الحاليين يحتفظون بالبيتكوين منذ أكثر من عام، بينما دخل 21% منهم خلال العام الماضي، في حين لا يمثل القادمون الجدد في الثلاثين يوم الأخيرة سوى 4%.

ورغم هذا الانتعاش، لا تزال عملة البيتكوين دون أعلى مستوياتها المسجلة عند نحو 110 ألف دولار في منتصف يناير.

إلا أن هذا الفارق تقلّص مؤخرا، وسط توقعات ببلوغ قمم جديدة قريبا.

يرى المحلل “CRYPTOWZRD” أن العملة في اتجاه تصاعدي قوي، متوقعا أن تصل إلى 150 ألف دولار خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، ذهب “KALEO” إلى أبعد من ذلك متوقعا تجاوز 500 ألف دولار، بينما رجّح “CZ” إمكانية بلوغ سعرها مليون دولار.

لكن هذا التفاؤل لا يخلو من إشارات للقلق.

فعلى الرغم من أن تسجيل نسبة 0% من الخسائر الورقية يبدو إيجابيا، فإنها قد تكون مؤشرا على بلوغ السوق مرحلة تشبّع، كما حدث سابقا في أكتوبر 2024، عندما كانت نسبة الربحية مشابهة وتبعها تصحيح سريع من 69,000 إلى ما دون 65,500 دولار.

تكررت أنماط مماثلة في مارس وسبتمبر من نفس العام، ما يعزز احتمالية تكرار السيناريو.

إلى جانب ذلك، يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) – وهو أداة تقنية تُستخدم لقياس سرعة وحجم تحركات الأسعار – إشارات تدعو إلى الحذر.

فمع بلوغه مستوى 66، فإنه يقترب من عتبة 70 التي عادة ما تُعد إشارة على دخول البيتكوين في منطقة ذروة الشراء، مما قد يمهّد لانعكاس هبوطي في الاتجاه.

وصفت شركة “CryptoWaves” هذا التطور بإشارة إغلاق على البيع.

بالتالي، ورغم أن الاتجاه العام يبدو صعوديا، فإن الحذر يبقى مطلوب في ظل المؤشرات الفنية والسوابق التاريخية التي قد تنذر بحدوث تصحيحات قريبة.

اقرأ أيضا:

سوق العملات المشفرة يضيف 70 مليار دولار مع ارتفاع سعر البيتكوين بنحو 4 آلاف دولار!

الملياردير “بول تيودور جونز” مصرحا: الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف البشرية!

