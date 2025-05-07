سوق العملات المشفرة يضيف 70 مليار دولار مع ارتفاع سعر البيتكوين بنحو 4 آلاف دولار!

في تطور لافت، أضاف سوق العملات الرقمية المشفرة نحو 70 مليار دولار إلى قيمته السوقية، مدفوع بارتفاع قوي في سعر البيتكوين، حيث تجاوزت قيمة ارتفاعه 4000 دولار خلال أقل من 12 ساعة.

بدأت عملة البيتكوين شهر مايو بأداء قوي، إذ ارتفعت من مستوى 93,500 دولار في 30 أبريل إلى أكثر من 97,000 دولار في اليوم التالي، ثم تابعت صعودها لتصل إلى 98,000 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين.

ومع ذلك، لم يدم هذا الزخم طويلا، حيث شهدت العملة تراجع إلى 93,500 دولار بحلول يومي الاثنين والثلاثاء، بخسارة بلغت نحو 5000 دولار.

التقلب الأخير في سعر البيتكوين، جاء على خلفية أنباء عن اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا لمناقشة الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما أثر بشكل مباشر على معنويات السوق.

استجابت عملة البيتكوين بسرعة، لترتفع من أدنى مستوياتها إلى ما يزيد عن 97,600 دولار خلال ساعات، قبل أن تستقر قرب مستوى 97,000 دولار، محققة بذلك مكاسب يومية تُقدَّر بنحو 3%.

وفي هذا السياق، بلغت القيمة السوقية للبيتكوين قرابة 1.930 تريليون دولار، مع هيمنة تتجاوز 62% على العملات الرقمية البديلة.

أما على صعيد العملات الرقمية البديلة، فقد سجلت عملة اللايتكوين (LTC) تعافي ملحوظ بعد تراجعها بنسبة 8% عقب إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تأجيل البتّ في طلب صندوق تداول مرتبط بها.

خلال 24 ساعة، ارتفع سعر LTC بنسبة 13% ليصل إلى ما يزيد عن 92 دولار.

شهدت عملة HYPE ارتفاع أيضا بنسبة 6% متجاوزة حاجز 21 دولار، كما سجلت عملات أخرى مثل CRO وAAVE وSUI وLINK وDOGE وADA وBCH وHBAR أداء إيجابي ملحوظ.

نتيجة لهذه التحركات، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة لتتجاوز 3.1 تريليون دولار، مما يعكس تحسن واضح في ثقة المستثمرين تجاه سوق الكريبتو.

اقرأ أيضا:

الملياردير “بول تيودور جونز” مصرحا: الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف البشرية!

إليكم سبب خسارة منصة KuCoin ما نسبته 77% من احتياطياتها من البيتكوين في ظرف أقل من عامين!

