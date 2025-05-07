عصير الكريبتو: Binance تعود إلى USDC بعد عام من مغادرتها BUSD

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 03:48 مساءً - فرص منصة Binance للعودة إلى السوق الأمريكية لا تزال ضئيلة حتى في ظل إدارة أمريكية أكثر تقبّلًا للكريبتو.

في مقابلة بتاريخ 9 ديسمبر، وصف الرئيس التنفيذي للمنصة، ريتشارد تنغ، المناقشات بشأن العودة إلى الولايات المتحدة بأنها "سابقة لأوانها"، بعد انسحاب Binance من السوق الأمريكية في نوفمبر 2023 ضمن تسوية قيمتها 4.3 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية بشأن مخالفات تتعلق بالعقوبات، وغسيل الأموال، والعمل كناقل أموال غير مرخص.

"في الوقت الحالي، نُركّز على انتشارنا العالمي"، قال تنغ.

وكانت التحديات التنظيمية في السوق الأمريكية قد دفعت Binance إلى وقف منتجاتها المرتبطة بعملة BUSD المستقرة، التي كانت من أكبر العملات المستقرة في 2022، عندما بلغت قيمتها السوقية ذروتها عند 23.3 مليار دولار.

وبعد عام تقريبًا من إيقاف منتجات BUSD، تتحرّك Binance لبناء تحالفات جديدة في سوق العملات المستقرة. ففي 10 ديسمبر، أعلنت المنصة عن شراكة استراتيجية مع Circle خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

بموجب هذه الشراكة:

ستُدرج Binance عملة USDC ضمن خزينتها المؤسسية.

وستُطلق أزواج تداول إضافية وعروض ترويجية خاصة.

فيما ستُزوّدها Circle بالتقنيات والسيولة والربط العالمي.

هذه الخطوة قد تعزّز من حضور USDC خارج الولايات المتحدة، وتقرّب Binance خطوة إضافية من السوق الأمريكية.

أبرز ما في كريبتو بزنس هذا الأسبوع:

مساهمو مايكروسوفت يرفضون الاحتفاظ ببتكوين كأصل خزينة

في اجتماع المساهمين السنوي بتاريخ 10 ديسمبر، رفضت مايكروسوفت اقتراحًا يقضي بتخصيص 1–5% من أرباح الشركة لشراء بتكوين.

الاقتراح قدمه المركز الوطني لأبحاث السياسات العامة، مستشهدًا بشركات مثل MicroStrategy وBlackRock كمثال على تنويع الاحتياطي نحو BTC.

لكن مجلس الإدارة ردّ على الاقتراح في بيان رسمي للجنة الأوراق المالية (SEC)، واصفًا إياه بأنه "غير ضروري.

JPMorgan ترفع توقعاتها لأسهم تعدين بتكوين

رفع محللو JPMorgan السعر المستهدف لأسهم أربع شركات تعدين كبرى: MARA Holdings، وCleanSpark، وRiot Platforms، وIREN. وذلك استنادًا إلى قيمة أصول الطاقة والاحتياطات من BTC التي تملكها هذه الشركات.

أداء MicroStrategy كان لافتًا، مع صعود سهمها بنسبة 450% منذ بداية العام، مقارنة بـ125% فقط لبتكوين.

خزينة الشركة تحوي BTC بقيمة 40 مليار دولار.

فيما تحتفظ Marathon، وRiot، وCleanSpark بـ BTC بقيمة: 3.9 مليار، و1.1 مليار، و890 مليون دولار على التوالي.

Bitwise: 2025 سيكون عام الطروحات العامة في الكريبتو

توقعت شركة Bitwise أن ما لا يقل عن خمس شركات كريبتو كبرى ستطرح أسهمها في الأسواق العامة (IPO) خلال عام 2025، من بينها:

Circle، Kraken، Anchorage Digital، Chainalysis، وFigure.

الدافع وراء هذه الطروحات:

زيادة اهتمام المستثمرين.

تبنٍ مؤسسي أوسع.

بيئة اقتصادية وسياسية داعمة.

وتوقعت الشركة:

أن يصل سعر BTC إلى 200,000 دولار أو أكثر بنهاية 2025.

وقد يصل إلى 500,000 دولار إذا تم اعتماد اقتراح السيناتورة لوميس لإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين.

وعلى المدى الطويل، قد يتجاوز بتكوين القيمة السوقية للذهب البالغة 18 تريليون دولار بحلول 2029.

MARA Holdings تشتري BTC بقيمة 1.1 مليار دولار وتبلغ 50 EH/s

أعلنت شركة MARA عن شراء 11,774 بتكوين بقيمة 1.1 مليار دولار، ليصل إجمالي مقتنياتها إلى 40,435 BTC، بقيمة تقترب من 3.92 مليار دولار.

كما أعلنت الشركة أنها تجاوزت 50 إكساهاش/ثانية في قوة التعدين، وهو إنجاز غير مسبوق في القطاع.

عائد BTC للشركة بلغ 12.3% في الربع الرابع، و47.6% خلال العام، وتستخدمه الشركة كمؤشر أداء رئيسي.



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