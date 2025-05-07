هل السوق صاعد أم هابط؟ إليك كيف تميّز بينهما وتُعد استراتيجيتك

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 03:48 مساءً - الملخص:

لست متأكدًا مما إذا كنت في سوق صاعد (Bull Market) أم سوق هابط (Bear Market)؟

يقدم لك هذا الدليل طرق التعرّف على نوع السوق من خلال حركة السعر، حجم التداول، شعور السوق، وبيانات الشبكة. تعلّم كيفية تحديد دورات السوق، ومتى تغيّر استراتيجيتك، لتتداول بذكاء أكثر في كل مرحلة.

أسواق العملات المشفرة تشبه الأفعوانيات العاطفية؛ الأسعار ترتفع بسرعة في شهر، وتنهار في الشهر التالي.

إذا سبق لك أن تساءلت: "هل نحن في سوق صاعد أم هابط؟" — فأنت لست وحدك.

ببساطة:

السوق الصاعد : ارتفاع مستمر في الأسعار، حماس عام، وتفاؤل بمستقبل مشرق.

تذكّر أواخر 2020 وبداية 2021، حين ارتفع سعر بتكوين ( BTC ) من نحو 10,000 إلى ما يقارب 70,000 دولار. المشاريع الجديدة كانت تُطلق يوميًا، والجميع — من قريبك إلى سائق أوبر — كان يشتري كريبتو.



السوق الهابط : انخفاضات متواصلة في الأسعار، تقهقر المستثمرين، وتحوّل المزاج إلى التشاؤم.

مثال واضح؟ سنة 2022. بعد تسجيل أعلى القمم، انهار السوق. انخفضت بتكوين إلى ما دون 20,000 دولار، انهارت مشاريع (تذكّر Terra )، وبدأ حتى المحترفون يتحدثون عن "البناء في السوق الهابط".

لماذا هذا مهم؟

معرفة نوع السوق يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

لا ترغب في الدخول العشوائي على عملات ميم في اتجاه هابط، ولا أن تبيع في ذعر قبل أن يبدأ الارتداد.

فهم دورات السوق يتيح لك الاستثمار باستراتيجية، إدارة المخاطر، والأهم: السيطرة على مشاعرك — وهي نصف المعركة في عالم الكريبتو.