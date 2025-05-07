الرئيس التنفيذي لبنك Xapo: القروض المدعومة ببتكوين "الخطوة التالية البديهية"

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 03:48 مساءً - قال شيموس روكا، الرئيس التنفيذي لبنك Xapo الخاص، الذي يتخذ من جبل طارق مقرًا له، إن مالكي بتكوين أصبحوا أكثر ارتياحًا لفكرة الاقتراض بضمان عملاتهم الرقمية، مع ازدياد ثقة السوق.

وفي مقابلة خلال فعالية Token2049 بدبي، أوضح روكا لموقع Cointelegraph أن بقاء سعر بتكوين (BTC) قريبًا من 95,000 دولار، إلى جانب تسارع وتيرة تبني المؤسسات، قد غيّرا من سلوك المستثمرين، الذين باتوا يفكرون بمنظور طويل الأمد بدلًا من المضاربة قصيرة الأجل.

وقال روكا:

"لست متأكدًا من أن هذه الثقة كانت موجودة قبل ثلاث أو أربع سنوات، لكن اليوم، أصبح الناس أكثر ارتياحًا لفكرة الاقتراض مقابل بتكوين، لأننا بعيدون جدًا عن المستويات التي قد تؤدي إلى تصفية الأصول."

وكان بنك Xapo قد أطلق في 18 مارس منتجًا جديدًا للإقراض يتيح للعملاء الاقتراض بالدولار الأمريكي مقابل رهن عملات بتكوين الخاصة بهم كضمان. ويمكن للعملاء المؤهلين الوصول إلى قروض تصل إلى مليون دولار دون الحاجة إلى بيع ممتلكاتهم من BTC.

الرئيس التنفيذي لبنك Xapo، شيموس روكا، في صالة الإعلام ضمن فعالية Token2049. المصدر: Cointelegraph

القروض المدعومة ببتكوين: "الخطوة التالية البديهية"

أوضح روكا أن تنامي الثقة في المسار الطويل الأمد للعملات الرقمية هو ما دفع الطلب على هذا المنتج، خاصة في ظل مؤشرات على تبنٍّ مؤسسي أوسع. وأضاف:

"التركيز بات منصبًا على دخول المؤسسات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، والنبرة العامة حول بتكوين أصبحت تميل إلى التبني الواسع والرؤية البعيدة، بدلًا من المضاربة الفورية قصيرة الأجل."

وأشار إلى أن هذا التحول هو ما أتاح فتح المجال أمام الاقتراض بضمان بتكوين، حيث أصبح المستثمرون يشعرون بثقة أكبر، ويعتقدون أن تراجعات الأسعار الحادة أصبحت أقل احتمالًا.

وبيّن روكا أن منتج القروض يقدم نسب قرض إلى قيمة (LTV) عند 20% و30% و40%، ما يمنح المقترضين مرونة في إدارة المخاطر.

وأضاف:

"إذا حصلت على قرض بنسبة LTV تبلغ 20%، وكنت تملك 100 بتكوين — كما يفعل الكثير من أوائل المستثمرين — فلا يزال بإمكانك اقتراض عدة ملايين من الدولارات دون الحاجة إلى بيعها."

وأشار إلى أنه في ظل مستوى LTV محافظ مثل 20%، يجب أن ينخفض سعر بتكوين إلى أقل من 40,000 دولار حتى يحدث تصفية للأصل، مضيفًا:

"نحن بعيدون جدًا عن مستوى 40,000 دولار، وهو ما يعزز الثقة لدى المقترضين."

الاقتراض لتجنّب البيع في أوقات الطوارئ

قال روكا إن القروض المدعومة ببتكوين توفر حلًا لأصحاب الأصول الذين يرغبون في الحفاظ على تعرضهم لسوق BTC، حتى عند مواجهة نفقات غير متوقعة.

وأوضح:

"إذا كنت تتبع نهجًا استثماريًا منطقيًا، فمن غير الحكيم أن تبيع أصولك في غضون ثلاثة أيام فقط إذا ارتفع السعر إلى 100,000 دولار."

وتابع:

"لكن الحياة تفرض ظروفها."

وأشار إلى أن التكاليف المفاجئة مثل فواتير العلاج أو استبدال السيارة قد تدفع المستثمرين إلى بيع أصولهم في توقيت غير ملائم.

وأضاف:

"بدلًا من بيع بتكوين لتغطية مصروف طارئ بقيمة 10,000 دولار، يمكنك ببساطة الاقتراض مقابل أصولك ودفع الفائدة فقط."

وختم بالقول:

"بهذا الشكل، تظل مستفيدًا من احتمال ارتفاع سعر بتكوين، لأنك لم تقم ببيعها، ومع ذلك، تحصل على السيولة التي تحتاجها لتغطية مصاريف حياتك اليومية."

ومع نضوج سوق بتكوين وتزايد اعتماد المؤسسات، يراهن المدير التنفيذي لبنك Xapo على أن المزيد من حاملي BTC على المدى الطويل سيكونون مستعدين لاستخدام أصولهم كوسيلة للسيولة دون الاضطرار إلى بيعها — في تحول واضح عن ثقافة "HODL" التقليدية نحو استخدام أكثر ديناميكية للأصول الرقمية.

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