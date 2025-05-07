تتجه HIVE إلى أمريكا اللاتينية بحثًا عن شراكة طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 02:27 مساءً - في ظل سعي العديد من المؤسسات المتخصصة في العملات الرقمية ، بما في ذلك شركات تعدين بتكوين ( BTC )، إلى العودة إلى السوق الأمريكية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تسير شركة HIVE Digital Technologies عكس التيار، معولة على الإمكانات غير المستغلة في السوق اللاتينية.

وفي حوار خاص مع Cointelegraph، صرّح رئيس HIVE ومديرها التنفيذي، آيدين كيليتش، أن باراغواي تمثّل فرصة طويلة الأمد جذابة، لما تتمتع به من "استقرار سياسي، وطاقة كهرومائية منخفضة التكلفة، وحكومة منفتحة على الاستثمارات الأجنبية".

HIVE تتابع من حيث توقفت Bitfarms

استحوذت HIVE في يناير على منشأة Yguazú التابعة لشركة Bitfarms — بقدرة 200 ميغاواط — مقابل 56 مليون دولار. وقد اكتمل العمل في المرحلة الأولى من البنية التحتية، والتي تشمل مركز بيانات بقدرة 100 ميغاواط في أبريل، مما يتيح أداء تعدين يبلغ 5 إكساهاش في الثانية (EH/s) باستخدام دارات متكاملة خاصة بالتطبيقات (ASIC).

وتخطط HIVE لتوسيع قدرتها في باراغواي إلى 300 ميغاواط بحلول عام 2025، مع هدف لرفع معدل الهاش إلى 25 إكساهاش/ثانية بحلول سبتمبر.

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وأوضح كيليتش أن الشركة عملت لأكثر من عام على بناء علاقات تعاون قوية مع الأطراف المحلية في باراغواي. وأضاف:

"نستثمر في التوظيف المحلي، وبرامج التدريب، وشراكات موثوقة مع الموردين. هدفنا هو خلق منظومة محلية داعمة تحافظ على استقرار التكاليف وتزيد من الكفاءة ووقت التشغيل."

وبالرغم من وجود مقترح سابق لحظر التعدين في باراغواي بسبب الضغط الذي يشكّله على شبكة الكهرباء واحتمال ارتفاع الأسعار، أوضح آيدين أن فريقه يشارك بنشاط مع صانعي السياسات لدعم الوضوح التنظيمي والتعاون في صياغة تشريعات تعدين مسؤولة.

HIVE تنتهج التنويع العالمي للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية

تدير HIVE مراكز بيانات في كل من كندا والسويد وباراغواي، ومع توسّعها المستمر في أمريكا اللاتينية، أعلنت عن نقل مقرها الرئيسي إلى سان أنطونيو، تكساس.

وقال كيليتش:

"وجودنا المتنامي في أمريكا الشمالية والجنوبية يمنحنا بصمة متوازنة وقادرة على الصمود أمام الصدمات السياسية أو التجارية."

وقد أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين مخاوف بشأن ارتفاع أسعار معدات التعدين مثل أجهزة ASIC. وبيّن كيليتش أن HIVE قامت بتنويع قنوات التوريد الخاصة بها لتفادي الاعتماد على منطقة واحدة في ما يخص الأجهزة والمكونات الكهربائية.

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ولضمان التوسع من 6 إلى 25 إكساهاش/ثانية، أوضح المدير التنفيذي أن الشركة أبرمت عقودًا مسبقة مع مصنعي ASIC، ووقّعت اتفاقيات طويلة الأمد لتأمين الطاقة، كما وسّعت فرقها الهندسية عبر ثلاث قارات لمواجهة التقلّبات السوقية والتكنولوجية.

ربحية تعدين بتكوين... معادلة فيزيائية

يرى كيليتش أن ربحية تعدين بتكوين هي في جوهرها "معادلة فيزيائية". وأوضح أن النفقات الرأسمالية والتشغيلية تعتمد على تحليلات حساسة لمعدل الهاش من أجل تحديد أنسب طريقة لتمويل عملياتهم، سواء من خلال احتياطي بتكوين الخاص بهم أو مبيعات أجهزة الصراف الآلي.

ورغم التحديات التي تواجه المعدّنين المستقلين في تحقيق أرباح مجزية، شدّد المدير التنفيذي على أهمية التركيز على المتغيّرات القابلة للسيطرة، وقال:

"سواء كنت تدير جهازًا واحدًا أو عشرة آلاف، فإن العامل الحاسم هو التحكم في مدخلات مثل التكاليف التشغيلية، وسعر الكهرباء، ووقت تشغيل الأجهزة، للحصول على مخرجات قابلة للتوقع — أي تحقيق أعلى كفاءة طاقة ممكنة، وتقليل التوقف، والالتزام الصارم بإدارة الخزينة."

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