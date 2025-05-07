بتكوين تقترب من 98,000 دولار وسط تراجع الآمال بخفض الفائدة في 2025

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 12:54 مساءً - أبرز النقاط:

حركة متزامنة بين بتكوين والذهب على الأطر الزمنية القصيرة في ظل تصاعد التقلّبات الاقتصادية الكلية.

ساعات قليلة تفصلنا عن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة والمؤتمر الصحفي المرتقب.

تراجع حاد في توقعات خفض الفائدة لعام 2025 قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة (FOMC).



شهدت بتكوين (BTC) في 7 مايو تحولًا مفاجئًا في اتجاهها على المدى القصير، مع تجدّد التقلّبات في أصول المخاطر العالية بفعل تطورات جيوسياسية متسارعة.

مخطط BTC/USD لمدة ساعة واحدة. المصدر: Cointelegraph / TradingView

وأظهرت بيانات Cointelegraph Markets Pro وTradingView ارتدادًا قويًا في زوج BTC/USD بعد هبوطه إلى ما دون مستوى 94,000 دولار، ليسجّل أدنى مستوياته في شهر مايو حتى الآن.

ورغم أن مؤشرات الأسهم الأمريكية أغلقت على تراجع في جلسة اليوم السابق، فإن الزخم عاد إلى السوق، حيث سجّلت بتكوين والذهب قممًا محلية عند 97,700 دولار و3,435 دولارًا على التوالي، قبل الدخول في موجة تجميع جديدة.

وجاء هذا التفاعل في ظل توتر متصاعد بين الهند وباكستان، بالتزامن مع أنباء عن إحراز تقدم محتمل في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب ونشاط.

“ردة الفعل تجاه تحديد موعد لمحادثات التجارة بين الصين وأمريكا كافية لتُفهم كل الصورة. فالكثير قد تم تسعيره مسبقًا في السوق.”

— The Kobeissi Letter عبر منصة X

مخطط XAU/USD لمدة 4 ساعات. المصدر: Cointelegraph / TradingView

ومع اقتراب موعد إعلان الفيدرالي الأمريكي مساء 7 مايو، لم يكن أمام المتداولين أي فرصة للهدوء.

فرغم الإجماع شبه الكامل في توقعات السوق حول ما سيصدر عن اجتماع لجنة السوق المفتوحة، فإن الأنظار كانت موجهة نحو تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمؤتمر الصحفي الذي سيتلو القرار.

وكتب المتداول الشهير Daan Crypto Trades عبر منصة X، في تحليل مرفق ببيانات من أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME:

"السوق ستكون شديدة الحساسية تجاه أي تغيرات في نبرة الخطاب، سواء كانت تميل إلى التيسير أو التشدد، خاصةً بعد التصريحات المتباينة الأخيرة."

سيولة بتكوين تنخفض قبيل القرار

احتمالات سعر الفائدة المستهدف من الفيدرالي لاجتماع لجنة السوق المفتوحة في 7 مايو. المصدر: مجموعة CME

أشار كيث آلان، الشريك المؤسس لمنصة Material Indicators، إلى أن السيولة القريبة في دفاتر الأوامر قد "تم سحبها" قبيل إعلان الفيدرالي، مضيفًا:

"من المريح أن نرى بتكوين تحافظ على مستويات أعلى من سعر الافتتاح السنوي، لكنني لن أُفاجأ إذا عادت الأسعار لاختبار نفس النطاق قبل نهاية الأسبوع."

وأشار إلى أن مستوى 93,500 دولار قد يُشكّل هدفًا محتملًا في حال حدوث تراجع جديد.

بيانات دفتر أوامر BTC/USDT. المصدر: كيث آلان / X

تشاؤم متزايد بشأن خفض الفائدة

من جانبه، أشار Darkfost، المساهم في منصة التحليلات CryptoQuant، إلى تراجع فرص خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2025، مقارنةً بما كانت عليه مؤخرًا.

وبحسب البيانات المتوفرة وقت كتابة التقرير، بلغت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع يونيو للجنة السوق المفتوحة نحو 30% فقط — وهو تراجع واضح عن الأسابيع السابقة.

وقال Darkfost:

"التوقعات تبدو متشائمة بشكل واضح في الوقت الحالي."



وأضاف

"وإذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة في مثل هذا السياق، فقد يؤدي ذلك إلى موجة تقلّبات وربما يثير حالة من الذعر بين المستثمرين، اعتمادًا على عدد النقاط الأساسية التي يتم خفضها."



مقارنة احتمالات سعر الفائدة المستهدف من الفيدرالي لاجتماع لجنة السوق المفتوحة في 18 يونيو. المصدر: مجموعة CME

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