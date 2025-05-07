حساب ساخر على منصة X يتبرع بـ69 ألف دولار بعد ارتفاع عملة ميمز أُهديت له إلى مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 12:54 مساءً - تبرّع حساب ساخر على منصة X (تويتر سابقًا)، يزعم أنه يعود لمتداول سابق، بمبلغ 69 ألف دولار للأعمال الخيرية، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة عملة ميمز أُطلقت باسمه وأُهديت له إلى ما يقارب مليون دولار.

الحساب المعروف باسم Richard E. Ptardio أوضح أنه تلقى في 17 ديسمبر نحو 700 مليون توكن من عملة Richard Ptardio (PTARDIO)، والتي تم إنشاؤها عبر منصة Pump.fun القائمة على شبكة Solana. وأرفق صورة شاشة تُظهر أن قيمة الحصة كانت حينها نحو 53,250 دولارًا.

وبعد ساعات فقط، شارك Ptardio تحديثًا آخر يُظهر ارتفاع قيمة التوكنات بنسبة 1,765% لتقترب من مليون دولار.

لكن Ptardio سارع إلى إعلان تنصّله من العملة، موضحًا عبر X أن منشئ التوكن قام بذلك "دون علمي أو موافقتي".

وأضاف:

"سأبيع حصتي وأتبرع بكامل العائدات لصالح منظمة Save the Children. فذلك استخدام أنفع بكثير لتلك الأموال."

وعلى الرغم من تراجع قيمة العملة لاحقًا، أكد Ptardio أنه تبرّع بمبلغ يعادل 313.4 سولانا (SOL)، ما يُقدّر بنحو 69,000 دولار لصالح المنظمة الخيرية التي تُموّل برامج تعليم وصحة ورعاية للأطفال في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن إطلاق عملات ميمز تحمل أسماء شخصيات شهيرة، سواء بدافع التقدير أو السخرية، أصبح شائعًا، وغالبًا ما يُمنَح جزء من الرموز لتلك الشخصيات دون سابق علمها.

ويُجسّد حساب Ptardio شخصية رجل مسنّ يدّعي أنه عمل على مكاتب تداول في لندن وهونغ كونغ ونيويورك لأكثر من 35 عامًا، قبل أن يبدأ في مشاركة تعليقاته الساخرة حول "العالم الغريب والمذهل للكريبتو" على منصة X في سبتمبر الماضي.

وفي منشوراته الأخيرة، روّج لفكرة الاستثمار في عملات الميمز، معتبرًا أن "غرابتها هي ما يحرّك السوق"، ومؤكدًا أن "السوق يكافئ الجريئين، لا العقلانيين".

ووفقًا لبيانات GeckoTerminal، وصلت قيمة عملة PTARDIO السوقية إلى ذروتها عند حوالي 4.75 مليون دولار بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها، قبل أن تتراجع إلى نحو 258 ألف دولار فقط.

أما القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الميمز حاليًا فتبلغ 128.2 مليار دولار، تتصدّرها دوجكوين (DOGE) بقيمة 57.9 مليار دولار، وشيبا إينو (SHIBA) بقيمة 15.4 مليار دولار، بحسب بيانات CoinGecko.