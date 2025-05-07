تيثر تُطلق USD₮ على شبكة Kaia لتصل إلى 196 مليون مستخدم لتطبيق LINE

تام شمس - الأربعاء 7 مايو 2025 12:54 مساءً - أعلنت شركة Tether عن إطلاق عملتها المستقرة الرائدة USD₮ على شبكة Kaia، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع Line Next، ذراع الويب 3 التابعة لتطبيق المراسلة الياباني الشهير LINE، الذي يضم أكثر من 196 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وبحسب بيان صادر عن الشركة في 7 مايو، سيسمح هذا التكامل بدعم USD₮ ضمن منظومة تطبيقات Mini DApps القائمة على المراسلة، إضافة إلى المحفظة اللامركزية المدمجة في تطبيق LINE، ما يمكّن المستخدمين من استخدام العملات المستقرة ضمن بيئة رقمية مألوفة وسهلة الاستخدام.

وسيتاح لمستخدمي LINE استخدام USD₮ لإجراء المدفوعات داخل التطبيق، وتحويل الأموال عبر الحدود، والمشاركة في أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi).

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether:

"من خلال بنية LINE NEXT التحتية للبلوكشين، سيحصل أكثر من 200 مليون مستخدم على طريقة سلسة للتفاعل مع الأصول الرقمية في حياتهم اليومية."

وأضاف:

"إطلاق USD₮ على Kaia يؤكد التزامنا بدفع تبنّي العملات المستقرة في آسيا وخارجها."

المصدر: Tether

تحويلات ومكافآت داخل تطبيق LINE

في المرحلة الأولى من الإطلاق، سيتم تقديم مكافآت بـ USD₮ للمستخدمين عند إتمام مهام معينة داخل تطبيقات Mini DApps، إلى جانب تفعيل إمكانية التحويل المباشر من شخص إلى آخر (P2P) عبر محفظة LINE.

وأشارت الشركة إلى أن خطط التوسع تشمل إضافة ميزات جديدة لاحقًا، ما سيعزز من وظائف العملة المستقرة داخل التطبيق.

من جهته، قال سام سيو، رئيس مؤسسة Kaia DLT Foundation:

"تتميّز شبكة Kaia بسرعة تنفيذ المعاملات وتسويتها الفورية، ما يجعلها بيئة مثالية لاستخدام العملات المستقرة."

وأضاف:

"نهدف من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجربة USDT الأسرع والأكثر موثوقية للمستخدمين عبر LINE وتطبيقات DeFi والمنصات المركزية."

كما أوضح يونغسو كو، الرئيس التنفيذي لـ Line Next، أن إدماج USD₮ سيساهم في توفير "بوابة قائمة على الدولار" تسهّل على المستخدمين الوصول إلى خدمات الويب 3، وتزيد من استخدامها في الحياة اليومية في المنطقة.

USDT تواصل التوسع عالميًا

بحسب بيانات CoinMarketCap، تُعد USD₮ أكبر عملة مستقرة في السوق، بإجمالي عرض متداول يتجاوز 149.4 مليار توكن.

وتواصل Tether إصدار المزيد من العملات؛ ففي 5 مايو، ضخت الشركة مليار دولار إضافي من USD₮ على شبكة Tron، ما رفع إجمالي المعروض على الشبكة إلى 71.4 مليار دولار، بينما بلغ المعروض على شبكة إيثيريوم 72.8 مليار دولار.

وفي 6 مايو، أعلنت Tether عن شراكة مع شركة Chainalysis، سيتم بموجبها دمج أدوات الامتثال والرقابة الخاصة بـ Chainalysis ضمن منصة ترميز الأصول التابعة لـ Tether، وذلك في ظل تشديد الرقابة على قطاع العملات الرقمية عالميًا.