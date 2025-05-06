الملياردير "بول تيودور جونز" مصرحا: الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف البشرية!

أثار المستثمر الملياردير ومدير صندوق التحوط الشهير “بول تيودور جونز”، جدل واسع بعد تصريحاته بشأن المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا خلال مقابلة مع قناة CNBC يوم الثلاثاء أنه يقدّر احتمال بنسبة 10% بأن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فناء نصف البشرية خلال العقدين القادمين.

وجاءت تصريحات “جونز” عقب مشاركته في مؤتمر خاص ضم نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والتمويل، عُقد وفقا لقاعدة “تشاتام هاوس”، التي تسمح بمشاركة محتوى النقاشات دون الإفصاح عن هوية المتحدثين.

وقد استعرض “جونز” ما وصفه بتحذير صريح من أحد المشاركين، الذي أشار إلى أن العالم لن يأخذ تهديد الذكاء الاصطناعي على محمل الجد إلا بعد كارثة تُزهق فيها أرواح بين 50 إلى 100 مليون شخص.

وأثناء إحدى الجلسات التفاعلية في المؤتمر، طُلب من الحضور التعبير عن موقفهم من فرضية تقضي بأن هناك احتمال بنسبة 10% بأن يقضي الذكاء الاصطناعي على نصف البشر خلال العشرين عام المقبلة.

وأوضح “جونز” أنه كان ضمن قلة اختارت الانضمام إلى جانب الموافقة بهذا الطرح، مشيرا إلى أن قناعته تأثرت بما سمعه من “إيلون ماسك”، الذي وصفه بأنه ألمع مهندس في عصرنا الحالي.

ورغم اعترافه بالقدرات المذهلة للذكاء الاصطناعي، وصف “جونز” التكنولوجيا بأنها خطيرة للغاية، مؤكدا بالقول:

قد تكون رائعة، لكننا لا نملك السيطرة عليها.

الجدير بالذكر أن “بول تيودور جونز” كان من أوائل كبار المستثمرين في “وول ستريت” الذين أيدوا البيتكوين علنا في عام 2020، وقد جاءت تعليقاته في وقت يشهد تقارب متزايدا بين قطاع الذكاء الاصطناعي وصناعة تعدين العملات المشفرة، خصوصا في سياق جهود التنويع والتوسع في البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء.

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