إليكم سبب خسارة منصة KuCoin ما نسبته 77% من احتياطياتها من البيتكوين في ظرف أقل من عامين!

كشف تحليل حديث صادر عن “CryptoQuant” أن منصة التداول “KuCoin” فقدت ما نسبته 77.6% من احتياطياتها من البيتكوين خلال أقل من عامين، وذلك عقب تطبيقها إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) بشكل إلزامي لجميع المستخدمين.

ووفقا للتقرير، بلغ صافي التدفق الخارج من المنصة أكثر من 14,200 بيتكوين منذ يونيو 2023، عندما انخفض الاحتياطي من نحو 18,300 بيتكوين إلى 4,100 فقط في الوقت الراهن.

يرتبط هذا التراجع الحاد بقرار استراتيجي أعلنت عنه KuCoin في نهاية يونيو 2023، تضمن فرض التحقق الإجباري من هوية المستخدمين، وهو ما أدى إلى هجرة واضحة لرؤوس الأموال من المنصة.

واعتبر محلل “OnChainSchool” أن توقيت هذا التدفق وحجمه مرتبطان بشكل مباشر بتطبيق تلك المتطلبات، واصفا حالة “KuCoin” بأنها متطرفة مقارنة بالاتجاه العام لانخفاض احتياطي البيتكوين عبر معظم المنصات.

وقد واجهت KuCoin تحديات تنظيمية إضافية خلال الفترة ذاتها، شملت تقارير عن تسريح عدد كبير من موظفيها، بالإضافة إلى تسويات مالية في الولايات المتحدة تتعلق بمخالفات تنظيمية.

في المقابل، عززت منصة بينانس موقعها بصفتها الكيان الأكثر استحواذا على احتياطي البيتكوين في السوق.

فبالرغم من التسويات القانونية الضخمة مع وزارة العدل الأمريكية واستقالة الرئيس التنفيذي السابق “تشانغبينغ تشاو”، واصلت بينانس توسيع حصتها، التي ارتفعت إلى 23% من إجمالي احتياطيات البيتكوين المحتفظ بها على المنصات المركزية.

ويُعزى ذلك إلى استمرارية الثقة المؤسساتية والمجتمعية في المنصة منذ أزمة كورونا وحتى اليوم.

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