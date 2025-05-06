شركة التيثر تتوسع نحو مجال الذكاء الاصطناعي وتعلن عن إطلاق منصة تدعم الدفع باليتكوين و USDT

أعلنت شركة التيثر عن دخولها مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق منصة جديدة تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مع دعم مباشر لمدفوعات البيتكوين وUSDT.

ويمثل هذا المشروع توسع استراتيجي للتيثر في اتجاه البنى التحتية اللامركزية للذكاء الاصطناعي.

تم الإعلان عن المشروع في 5 مايو على لسان “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، الذي أكد أن المنصة الجديدة ستُبنى على شبكة نظير إلى نظير (P2P)، دون الاعتماد على بنى مركزية أو مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات، ما يعزز الخصوصية والسيادة الفردية للمستخدمين.

وتعتمد المنصة على حزمة تطوير المحافظ (WDK) مفتوحة المصدر التي أطلقتها شركة التيثر في نوفمبر 2024، والتي تتيح بناء محافظ ذاتية الحفظ للهواتف الذكية، الويب، وأجهزة الحاسوب.

وبخلاف النماذج السحابية الشائعة، ستعمل منصة “Tether AI” في بيئة تشغيل مفتوحة المصدر بالكامل، قابلة للتنصيب على أي جهاز تقريبا، بهدف القضاء على نقاط الفشل المركزية.

ووصفت الشركة هذه المنصة بأنها جزء من استراتيجيتها الأوسع لترسيخ مبدأ اللامركزية، عبر أدوات معيارية قابلة للتكيف في بيئات مختلفة.

تأتي هذه الخطوة ضمن تحول هيكلي أوسع داخل التيثر بدأ مطلع عام 2024، حين أعادت الشركة تنظيم عملياتها بإطلاق وحدات أعمال جديدة، أبرزها “Tether Data” المعنية بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الند للند.

أشارت شركة التيثر سابقا إلى عملها على مجموعة من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل AI Translate، ومساعد صوتي، ومساعد لإدارة محفظة البيتكوين.

من خلال هذه المنصة، تراهن شركة التيثر على مسار مغاير لمسار شركات التكنولوجيا الكبرى، عبر توفير أدوات ذكاء اصطناعي مدعومة بالعملات الرقمية للمستخدمين مباشرة، دون وسطاء، في خطوة تعزز من استقلالية المستخدم وتكامل البنية المالية المفتوحة.

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