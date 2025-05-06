شركة “ستراتيجي” تُجري عملية استحواذ أخرى على البيتكوين: إليكم إجمالي ما تملكه حتى الأن؟

أعلنت شركة “ستراتيجي”، المعروفة سابقا باسم “مايكروستراتيجي”، عن استحواذ جديد على البيتكوين بقيمة 180.3 مليون دولار، أضافت من خلاله 1895 عملة البيتكوين إلى محفظتها، لترتفع الحيازة الإجمالية إلى 555,450 بيتكوين.

لمح “مايكل سايلور”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للشركة إلى هذه الخطوة يوم الأحد عبر منشور تضمّن رسما بيانيا من موقع “saylortracker”، أشار فيه إلى انخفاض عدد “النقاط البرتقالية” التي تمثل مشتريات الشركة السابقة من البيتكوين، في إشارة رمزية إلى قرب تنفيذ عملية شراء جديدة.

وعلى الرغم من أن هذه الصفقة الأخيرة تُعد متواضعة مقارنة بعملية الشراء الأخيرة التي بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار، فإنها تؤكد التزام شركة “ستراتيجي” المستمر بنهجها طويل الأمد في تراكم وتجميع البيتكوين، وهي استراتيجية واظبت عليها الشركة لسنوات، وشهدت تسارع ملحوظ عقب الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وفقا للبيانات الحالية، بلغ متوسط تكلفة شراء البيتكوين لدى “ستراتيجي” نحو 68,550 دولار للعملة، ما يعني أن إجمالي إنفاق الشركة على هذه الأصول وصل إلى 38.08 مليار دولار.

ومع تداول البيتكوين حاليا بالقرب من مستوى 94,000 دولار، فإن الأرباح غير المحققة تقارب 14 مليار دولار.

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