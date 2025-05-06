انخفاض في سعر عملة LTC بعد تأجيل طرح صندوقها المتداول والبيتكوين تواصل هدوئها فوق مستوى 94 ألف دولار

شهد سوق الكريبتو تقلبات ملحوظة خلال اليوم الماضي، حيث حافظت عملة البيتكوين على استقرار نسبي بالقرب من مستوى 94,000 دولار، بينما تكبدت عملة اللايتكوين LTC خسائر حادة بعد تأجيل قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن طلب صندوقها المتداول في البورصة.

في بداية الأسبوع، حاولت البيتكوين اختراق مستوى المقاومة عند 95,000 دولار، غير أن الضغوط البيعية حالت دون ذلك، مما أدى إلى تراجع السعر بألف دولار.

ورغم هذه التحركات، شهدت البيتكوين أداء قويا مع نهاية أبريل، حيث ارتفعت من مستوى 93,000 دولار إلى ما يتجاوز 97,000 دولار خلال ساعات، قبل أن تبلغ ذروتها قرب 98,000 دولار يوم الجمعة.

إلا أن موجة التفاؤل لم تدم طويلا، إذ بدأ السعر بالانخفاض تدريجيا، ليعود إلى مستوى 93,000 دولار مجددا، قبل أن يستقر حاليا فوق 94,000 دولار بقليل.

في ظل هذا الأداء، بقيت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين ضعيفة نسبيا عند 1.860 تريليون دولار، مع استمرار هيمنتها على السوق بنسبة تقارب 62% وفقا لمؤشر CG.

من جهة أخرى، تعرضت عملة اللايتكوين لضغوط بيعية كبيرة عقب إعلان تأجيل قرار لجنة الأوراق المالية بشأن صندوقها المتداول، وهو ما تسبب في تراجع العملة بنسبة 7% خلال يوم واحد.

وعلى الرغم من هذا الهبوط، لا يزال السعر أعلى بقليل من 80 دولار.

التراجع لم يقتصر على عملة LTC، إذ شهدت معظم العملات الرقمية الكبرى خسائر متفاوتة، منها ETH، ADA، XRP، DOGE، وLINK، إضافة إلى SUI، LEO، XLM، AAVE، وAPT، حيث بلغت نسبة الانخفاضات في مجملها بنحو 5%.

في المقابل، سجلت بعض العملات مكاسب طفيفة مثل BNB، TAO، وXMR، لكنها لم تكن كافية لتعويض الانخفاض العام في السوق، حيث تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بمقدار 40 مليار دولار، لتستقر عند 3.030 تريليون دولار على منصة “coingecko”.

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