تحليل المشهد المالي: صناديق البيتكوين المتداولة وتبني الحكومات قد يدفعان بالسعر إلى مليون دولار بحلول 2029

تام شمس - الثلاثاء 6 مايو 2025 05:29 مساءً - شهدت سوق العملات الرقمية مزيدًا من الانتعاش خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حاجز 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ بداية مارس.

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين عند 97,300 دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ نهاية فبراير، أي قبل إعلان "رسوم يوم التحرير" في الولايات المتحدة. هذا التعافي عزز توقعات المحللين بحدوث موجة ارتفاع جديدة يقودها تدفق "مؤسسي هيكلي" عبر الصناديق المتداولة (ETFs) والجهات الاستثمارية.

وارتفعت شهية المخاطرة بين المستثمرين في العملات المشفرة، تزامنًا مع تقارير تفيد بأن وسائل إعلام مرتبطة بالدولة في الصين أشارت إلى اتصالات هادئة بين إدارة ترامب وبكين لمناقشة تخفيف الرسوم الجمركية.

إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، مخطط لمدة عام واحد. المصدر: CoinMarketCap.

في سياق أوسع، اقترح مطورو إيثيريوم معيارًا جديدًا للتوكنات لتحسين التوافق بين شبكات البلوكشين، مما يعزز مكانة إيثيريوم كثاني أكبر شبكة في العالم.

رؤية مليونية: البيتكوين نحو 1 مليون دولار بحلول 2029

وفقًا لأندريه دراغوش، رئيس قسم الأبحاث الأوروبية في Bitwise، فإن تبني المؤسسات والحكومات للبيتكوين قد يوفر التدفقات الهيكلية اللازمة لتجاوز القيمة السوقية للذهب، ودفع سعر العملة إلى أكثر من مليون دولار بحلول عام 2029.

وقال دراغوش خلال ظهوره في برنامج "Chain Reaction" على منصة X في 30 أبريل: "توقعاتنا الداخلية تشير إلى أن البيتكوين سيصل إلى مليون دولار بحلول 2029، ليعادل بذلك القيمة السوقية الكاملة للذهب والسوق القابلة للاختراق."

تبلغ قيمة الذهب حاليًا أكثر من 21.7 تريليون دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حوالي 1.9 تريليون دولار، ما يجعله سابع أكبر أصل عالميًا وفقًا لبيانات CompaniesMarketCap.

أكبر 10 أصول عالمية من حيث القيمة السوقية. المصدر: CompaniesMarketCap.

وفي دورة السوق لعام 2025، يرى دراغوش أن البيتكوين قد يتجاوز 200,000 دولار في السيناريو الأساسي، وقد يصل إلى 500,000 دولار مع ازدياد تبني الحكومات.

MGX تستثمر 2 مليار دولار في Binance باستخدام عملة مستقرة مرتبطة بعائلة ترامب

أعلنت شركة MGX الاستثمارية التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في منصة Binance، باستخدام عملة مستقرة جديدة تُدعى USD1، مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

USD1 هي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي أطلقتها منصة World Liberty Financial في مارس 2025، ويُعتقد أنها مدعومة بعلاقات مباشرة مع عائلة ترامب.

وأعلن إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، عن تفاصيل الاستثمار خلال حلقة نقاشية في فعالية TOKEN2049 بدبي، مشيرًا إلى أن الصفقة تمثل أول استثمار مؤسسي في Binance، وأحد أكبر صفقات التمويل في قطاع Web3 على الإطلاق.

المصدر: Cointelegraph

في حين رفضت Binance في مارس الكشف عن اسم العملة المستخدمة في الصفقة عند سؤال Cointelegraph، فإن هذا الإعلان يؤكد دخول MGX رسميًا إلى سوق العملات المشفرة.

إيثيريوم يطرح معايير جديدة لتبسيط المعاملات عبر الشبكات

يعمل مطورو إيثيريوم على تحسين التوافق بين شبكات البلوكشين من خلال معيارين جديدين: ERC-7930 و ERC-7828.

وأوضح فريق Wonderland، وهو مجموعة مطورين وباحثين يعملون على تطوير نظام التمويل اللامركزي (DeFi) على إيثيريوم، أن عدم وجود معيار موحد يجعل تجربة المستخدم في المعاملات عبر الشبكات غير متناسقة.

منشور توضيحي من Wonderland حول المعيارين ERC-7828 وERC-7930. المصدر: Wonderland.



وأضاف الفريق أن الهدف الحالي هو الانتهاء من تطوير المعيارين خلال الأسبوعين المقبلين، ودعوا المجتمع لتقديم الملاحظات على منتدى ETH-Magicians.

الاختراقات تضرب DeFi: سرقة 92 مليون دولار في أبريل

كشف تقرير من شركة Immunefi المتخصصة في أمن البلوكشين أن قراصنة العملات المشفرة سرقوا أكثر من 92 مليون دولار في أبريل، في 15 حادثة استهدفت جميعها منصات DeFi.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 124٪ مقارنة بشهر مارس، الذي سجل خسائر بقيمة 41 مليون دولار.

سرقات العملات الرقمية في أبريل 2025. المصدر: Immunefi.

وكان أكبر اختراق في أبريل قد وقع على منصة UPCX مفتوحة المصدر، بخسائر تجاوزت 70 مليون دولار، تلتها KiloEx التي خسرت 7.5 ملايين دولار، قبل أن يستعيد القراصنة الأموال المسروقة لاحقًا.

ولم تسجل أي اختراقات لمنصات مركزية خلال الشهر، بحسب التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن Immunefi ساعدت في حماية أصول بقيمة 190 مليار دولار، ودفعت أكثر من 116 مليون دولار لمخترقين أخلاقيين ضمن برامج مكافآت الثغرات.

دعوة من مجتمع الكريبتو: أوقفوا ملاحقة مطوري Tornado Cash

طالب صندوق تعليم DeFi إدارة ترامب بوقف ما وصفه بـ"الملاحقة القانونية غير الشرعية" لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر، وعلى رأسهم رومان ستورم، أحد مبتكري خدمة Tornado Cash.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى ديفيد ساكس، المسؤول عن ملف الكريبتو في البيت الأبيض، أن وزارة العدل الأمريكية تسعى لتجريم المطورين بناءً على كيفية استخدام الآخرين لأكوادهم، وهو أمر خطير ويهدد مستقبل تطوير البرمجيات.

وأشار الخطاب إلى أن هذه الملاحقات تتعارض مع توجيهات وزارة الخزانة خلال ولاية ترامب الأولى، التي أكدت أن مطوري البرمجيات ذاتية الحفظ والنظير للنظير لا يُعتبرون مزودي خدمات مالية.

في يناير، قضت محكمة فيدرالية في تكساس بأن وزارة الخزانة تجاوزت سلطاتها عندما فرضت عقوبات على Tornado Cash.

نظرة على سوق DeFi

أنهت غالبية أكبر 100 عملة مشفرة أسبوعها في المنطقة الخضراء، بحسب بيانات Cointelegraph Markets Pro وTradingView.

وسجل توكن VIRTUAL من مشروع Virtuals Protocol أعلى مكاسب الأسبوع بنسبة تجاوزت 103٪، تلاه توكن Solayer (LAYER) بارتفاع يتجاوز 29٪.

إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي (DeFi). المصدر: DefiLlama.

ابقوا معنا حتى الجمعة القادمة لمزيد من التحليلات والتحديثات حول سوق DeFi سريع التطور.