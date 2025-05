شركة Grab السنغافورية تتعاون مع مشروع Natix القائم على Solana لإعادة ابتكار تقنيات الخرائط

تام شمس - الثلاثاء 6 مايو 2025 05:29 مساءً - أعلنت شركة Grab، التطبيق الشامل الرائد في جنوب شرق آسيا، عن شراكة استراتيجية مع مشروع Natix القائم على شبكة Solana، ضمن إطار شبكات البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN)، بهدف إعادة تصور مستقبل تقنيات رسم الخرائط والقيادة الذاتية.

وبحسب إعلان صادر في 6 مايو، ستجمع هذه الشراكة بين قدرات الذكاء الاصطناعي في خرائط (GrabMaps)، وتقنية جمع البيانات اللامركزية الخاصة بـ Natix، التي تكافئ المستخدمين على تقديم البيانات في الوقت الحقيقي.

قالت GrabMaps في منشور عبر LinkedIn:

"من خلال دمج تقنيتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع شبكة Natix اللامركزية، نُوفر تحديثات دقيقة للخرائط عالميًا، وفي الوقت الفعلي."

المصدر: Natix

جهاز VX360 لسائقي تسلا: صور بزاوية 360 درجة لتعزيز الخرائط

كجزء من التعاون، ستُطلق Natix جهازًا جديدًا يُدعى VX360، مبنيًا على منصة الأجهزة التابعة لـ Grab، ويتيح لسائقي سيارات Tesla تسجيل صور بزاوية 360 درجة ومشاركتها.

ووفقًا لـ GrabMaps، فإن هذه البيانات "تُعزز من جودة الخرائط المحدثة، وتوفر مجموعات بيانات ضرورية لتدريب وتأكيد نماذج القيادة الذاتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي."

أعلنت GrabMaps عن شراكتها مع شبكة Natix عبر منشور على منصة LinkedIn. المصدر: GrabMaps.

وأضافت أن VX360 هو مجرد جزء من مشروع أوسع يعمل على تمكين السائقين من المساهمة في جمع بيانات مرئية دقيقة لصالح مستقبل التنقل الذكي.

Natix: مكافآت للسائقين مقابل بيانات القيادة

ترى Natix أن أنظمة الخرائط التقليدية تعاني من ضعف الكفاءة وتكاليف باهظة، وتتطلب تحديثات مكلفة تُقدّر بتريليونات الدولارات. ولهذا، طوّرت الشركة شبكة كاميرات تستند إلى السائقين لتقديم بيانات قابلة للمكافأة.

وقالت الشركة:

"نُوفر لسائقي تسلا إمكانية الوصول إلى وتخزين بيانات الكاميرات الخاصة بسياراتهم، مع حصولهم على مكافآت مقابل الصور الدائرية التي تُستخدم في تحسين الخرائط ودعم الذكاء الاصطناعي الفيزيائي."

المصدر: Natix

كما تعمل Natix على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التعرف على إشارات المرور والحوادث وأعمال الطرق من خلال الفيديو، بحسب ما أوضحه المؤسس والرئيس التنفيذي عليرضا غدس، مضيفًا أن فريقه يسعى إلى الاستفادة من قدرات Grab المتقدمة في الذكاء الاصطناعي.

Grab تُعمّق دخولها إلى عالم البلوكشين

هذه الشراكة ليست الأولى في عالم الكريبتو بالنسبة لـ Grab. ففي مارس 2024، أعلنت عن تعاون مع شركة Triple-A، مكّن المستخدمين من الدفع بخمس عملات رقمية تشمل بيتكوين (BTC)، وإيثيريوم (ETH)، وUSDC.

كما أن Grab مدعومة من مجموعة SoftBank اليابانية، المعروفة بدعمها القوي لمجالات العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت Grab عن نتائج مالية قوية للربع الأول من 2025، حيث حققت 773 مليون دولار من الإيرادات، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.

An excerpt from Circle’s case study on Grab. Source: Circle

Additionally, Grab is significantly backed by the Japanese multinational investment holding company SoftBank, which is known for its bullish stance on cryptocurrency and AI.

The news comes shortly after Grab reported a $773 million revenue in the first quarter of 2025, posting an 18% increase year-over-year.

Magazine: Crypto AI tokens surge 34%, why ChatGPT is such a kiss-ass: AI Eye