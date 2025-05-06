مؤسس DoubleZero: البلوكشين جاهز للمؤسسات لكن المحامين ما زالوا مترددين

تام شمس - الثلاثاء 6 مايو 2025 05:29 مساءً - رغم أن بنية البلوكشين التحتية باتت جاهزة لاستخدام المؤسسات، إلا أن الفرق القانونية داخل كبرى الشركات لا تزال متحفظة تجاه دمج هذه التقنية بشكل كامل.

في حديثه مع Cointelegraph خلال فعالية Token2049 في دبي، صرّح أوستن فيديرا، مؤسس DoubleZero Labs ورئيس الاستراتيجية السابق في Solana، أن شبكات البلوكشين عالية الأداء مثل Solana باتت اليوم قادرة من الناحية التقنية على دعم الاستخدام المؤسسي الواسع، لكن العقبة الحقيقية باتت قانونية وليست تقنية.

وقال فيديرا:

"معظم شبكات البلوكشين الحالية — وخاصة مثل Solana — أصبحت سريعة بما يكفي لتناسب احتياجات المؤسسات. لكن الأمر الآن يعتمد على مدى استعداد المؤسسات وفرقها القانونية للشعور بالراحة تجاه الكريبتو."

وأوضح أن المحامين وفِرق الامتثال في المؤسسات لا يزالون يتعاملون مع القضايا التنظيمية، وهو ما قد يُبطئ وتيرة التبني رغم تحسن الوضوح التنظيمي في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة.

الصورة: أوستن فيديرا، مؤسس DoubleZero Labs – المصدر: Cointelegraph

المؤسسات قادمة... ولكنها تتحرك ببطء

بحسب فيديرا، لم تعد البنية التحتية التقنية تمثل العقبة الكبرى أمام دخول الشركات الكبرى إلى مجال الكريبتو.

فالأدوات اللازمة لدعم العمليات على نطاق مؤسسي أصبحت متوفرة بالفعل على شبكات مثل Solana.

وأضاف:

"خاصة في شبكات سريعة مثل Solana، أصبحت البنية التحتية موجودة اليوم لاستيعاب تبنٍ مؤسسي واسع النطاق."

ورغم أن مجتمع الكريبتو يشعر أن التبني المؤسسي يجب أن يكون أسرع، إلا أن فيديرا يشير إلى أن المؤسسات بطبيعتها لا تتبنى التقنيات الجديدة بسرعة.

وقال:

"المؤسسات قادمة، لكنها تتحرك ببطء شديد. كثير من الناس يتوقعون من هذه الكيانات الضخمة أن تتحرك بسرعة، لكن هذه ليست طبيعتها."

وأشار إلى أن التبني الحقيقي والملموس سيظل تدريجيًا حتى تقتنع الأقسام القانونية تمامًا بإجراءات التحكم في المخاطر ومتطلبات الامتثال.

تزايد مشاركة المؤسسات في بنية الكريبتو التحتية

أوضح فيديرا أن هناك توجهًا متناميًا من المؤسسات نحو دعم البنية التحتية في مجال الكريبتو، مشيرًا إلى أن مزودي البنية التحتية الأساسية وصناديق رأس المال المغامر أصبحوا لا يكتفون بالدعم المالي، بل بدأوا بالمساهمة في مد شبكات الألياف والبنية التحتية الفعلية.

وقال:

"من غير المعقول أن نرى مثل هذا الالتزام قبل عامين فقط. معظم هذه الشركات لم تكن لتفكر في الأمر أصلًا، وكانت تعتبره مخاطرة قانونية عالية."

وأشار إلى أن نشر الألياف والبنية التحتية يختلف تمامًا عن مجرد تشغيل عقدة تحقق، ويُظهر استعداد المؤسسات لتخصيص موارد فعلية لمشاريع أصلية في الكريبتو أن هناك تحولًا حقيقيًا في نظرة التمويل التقليدي لهذا القطاع.

لكن ورغم التقدم، يعترف فيديرا بأن السوق ما زال غير ناضج بالكامل، إذ قال:

"المنتجات نفسها ليست ناضجة بما فيه الكفاية حتى الآن في أغلب الحالات."