HydraDAO: فئران مصابة بالشلل استعادت الحركة بعد علاج الحبل الشوكي

تام شمس - الثلاثاء 6 مايو 2025 05:29 مساءً - ادعت منظمة HydraDAO، وهي منظمة لا مركزية مستقلة (DAO) تنشط في مجال العلوم اللامركزية (DeSci)، أن باحثيها نجحوا في استعادة القدرة على المشي لفئران كانت تعاني من انقطاع كامل في الحبل الشوكي.

وفي منشور على منصة X بتاريخ 5 مايو، قالت HydraDAO إن أحد مشاريعها البحثية أدى إلى "استعادة الفئران المصابة بقطع كامل في النخاع الشوكي لقدرتها على المشي"، وأضافت أن الفترة اللازمة للتعافي بعد الجراحة لم تتجاوز خمسة أيام.

المصدر: HydraDAO

وأظهر الفيديو المرفق مجموعة من الفئران، يظهر عليها آثار جراحة، وهي تمشي داخل بيئة مخبرية. المشروع يحمل اسم Dowell Spinal Fusogens، ويقوده الباحث مايكل ليبنشتاين-غوموفسكي، وقد جمع تمويلًا من المجتمع بلغ 380,700 USDC.

وأوضحت صفحة المشروع على موقع HydraDAO:

"قدمت مجموعة Dowell اقتراحًا بحثيًا إلى HydraDAO، وبعد مراجعتين علميتين، اعتبرت لجنة HydraCore أن المشروع يصب في مصلحة مجتمع المنظمة."

هل الأمر أكثر من مجرد ضجة إعلامية؟

يعتمد المشروع على الفيوزوجينات، وهي مركّبات كيميائية قادرة على دمج الأغشية الخلوية، وقد خضعت لسنوات من البحث كوسيلة لإعادة ربط الألياف العصبية المقطوعة. أحد هذه المركّبات هو البولي إيثيلين غلايكول (PEG)، والذي أظهر في أبحاث سابقة قدرة على التحام الأغشية العصبية.

يضيف فريق Dowell إلى الـPEG مركبًا مشتقًا من أصداف القشريات يُدعى الشيتوزان، لينتج مزيجًا جديدًا يُعرف بـ**"نيورو-PEG"**. يمتاز هذا المركّب أيضًا بإمكانية التصلب الضوئي، أي أنه يتحول إلى مادة صلبة عند تعرّضه للضوء، مما يُتيح إنشاء هيكل ثابت يمكنه دعم الحبل الشوكي بشكل أكثر استدامة.

ويشمل البروتوكول أيضًا تقنيات لحماية الأعصاب من التلف، منها التبريد الموضعي ومثبطات موت الخلايا العصبية.

في ورقة علمية نُشرت عام 2023 في مجلة Surgical Neurology International، زعم الباحث غوموفسكي أن الخنازير التي عُولجت بالمركّب استعادت القدرة على الحركة خلال شهرين. وورد في خلاصة الدراسة:

"يوفر نيورو-PEG استعادة حسية وحركية بعد انقطاع كامل في الحبل الشوكي، مما يفتح الباب أمام تجارب بشرية مستقبلية، بما في ذلك عمليات زرع الحبل الشوكي."

كما قدم الفريق طلب براءة اختراع في روسيا عام 2022 يصف "طريقة لاستعادة وظائف الحبل الشوكي بعد قطعه باستخدام مركب PEG-شيتوزان"، وكان ليبنشتاين-غوموفسكي من بين المخترعين.

نموذج عمل مستقبلي وخلفيات مثيرة للجدل

تُشير الوثائق المرتبطة بالمشروع إلى أن العائدات المحتملة قد تأتي من بيع أطقم جراحية متخصصة بأسعار تتراوح بين 3,500 و20,000 دولار حسب السوق، بالإضافة إلى برامج تدريب وشهادات مهنية موجهة لجراحي الأعصاب وأطقم الطوارئ.

يُذكر أن غوموفسكي يعمل كباحث في جراحة الأعصاب في روسيا، وكان سابقًا ضمن فريق الجراح الإيطالي المثير للجدل سيرجيو كانافيرو، الذي ادعى في 2016 أنه أجرى أول عملية زرع رأس على قرد. كما خضع لتجارب على جثامين بشرية تحضيرًا لعملية لم تُنفّذ في 2017، وقد أثارت تلك المزاعم انتقادات واسعة واعتُبرت غير علمية من قبل خبراء أعصاب مثل دين بورنيت.

ومع أن مشروع Dowell مبني على أسس علمية معروفة، إلا أن الإعلان عنه يذكّر بمحاولات كانافيرو التي وُصفت بالمبالغة، خصوصًا أن مركّبات الفيوزوجين سبق دراستها، ونتائج مشابهة ظهرت في أبحاث أخرى، منها دراسة من جامعة تكساس عام 2019.

هل سيسير المصابون بالشلل مجددًا؟

النتائج المعلنة مشجعة، لكنها تحتاج إلى تكرار مستقل من فرق بحثية أخرى لتأكيد فعاليتها. وعدت HydraDAO بإجراء اختبارات إضافية على النشاط الكهربائي العصبي، واستخدام صبغات التتبع لتقييم الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي السفلي.

لكن حتى ذلك الحين، تبقى الحاجة ملحة لمزيد من الأبحاث قبل اعتماد التقنية سريريًا لعلاج إصابات النخاع الشوكي في البشر.