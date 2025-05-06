Citi وSDX تتعاونان لترميز الأسواق الخاصة التقليدية

تام شمس - الثلاثاء 6 مايو 2025 05:29 مساءً - أعلنت كل من بنك سيتي (Citi) وبورصة SIX الرقمية السويسرية (SDX) عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تحديث الأسواق الخاصة التقليدية من خلال تقنيات ترميز الأصول.

تم الكشف عن المبادرة خلال منتدى Point Zero في سويسرا، حيث ستستفيد من منصة الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD) القائمة على تقنية البلوكشين، والتابعة لـ SDX، بهدف ترميز الأصول وتسويتها وحفظها بشكل رقمي، بحسب بيان رسمي صدر في 6 مايو.

من المتوقع إطلاق المنصة خلال الربع الثالث من عام 2025، وستُتيح الوصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام (Pre-IPO) للشركات المتأخرة في مرحلة النمو، وذلك للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين حول العالم.

بالنسبة للجهات المُصدرة، يوفر المشروع إطارًا متوافقًا وقابلًا للتوسع لإدارة السيولة، خصوصًا للمستثمرين الأوائل وموظفي الشركات، مع الحفاظ على السيطرة على جدول المساهمات. أما بالنسبة للمستثمرين، فيُسهّل الوصول إلى شركات مدعومة من رأس المال المغامر وذات نمو مرتفع، بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.

قال ديفيد نيوينز، رئيس SDX:

"يسعدنا انضمام سيتي إلى منصة SDX لتنفيذ هذا المشروع المحوري في ترميز الأسهم الخاصة." وأضاف:

"سيسمح ذلك بتوزيع فعال لأسهم الشركات الخاصة الدولية الناضجة، وهي فئة يُتوقع أن تجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين."

الصورة: إعلان الشراكة من قبل سيتي – المصدر: Citi

سيتي ستوفر خدمات شاملة للأصول المُرمّزة

سيلعب بنك سيتي دور الوصي الرقمي ووكيل الترميز، حيث سيتولى إدارة الأصول الرقمية المُرمّزة من البداية إلى النهاية.

قال رايان مارش، رئيس قسم الابتكار والشراكات الاستراتيجية في خدمات المستثمرين وإصدار الأوراق المالية لدى Citi:

"نلبي طلب العملاء للوصول إلى الأنظمة الرقمية الناشئة ذات الصلة، وفرص الاستثمار الجديدة في عالم الأصول الرقمية."

من جهتها، قالت مارني ماكماونس، مديرة عمليات سيتي في سويسرا، إن الأسواق الخاصة تمثل فرصة كبيرة ومتنامية، كما تساهم في رقمنة قطاع لا يزال يعتمد على العمليات اليدوية والمستندات الورقية.

يُذكر أن سيتي كانت من أوائل المؤسسات المالية الكبرى التي أبدت ثقة قوية في مستقبل ترميز الأصول، حتى أنها وصفته بأنه الاستخدام الثوري القادم في قطاع الكريبتو.

وفي سبتمبر 2023، أطلقت Citi خدمة Citi Token Services، وهي شبكة بلوكشين خاصة ومصرح بها، تقدم حلولًا للمدفوعات العابرة للحدود والسيولة وتمويل التجارة الآلي للمؤسسات.

وفي مطلع 2024، تعاونت Citigroup مع Ava Labs وعدد من المؤسسات المالية التقليدية وشركات الأصول الرقمية لإتمام تجربة إثبات المفهوم لترميز صناديق الأسهم الخاصة.

موجة جديدة من ترميز الأصول الواقعية

تأتي مبادرة Citi وSDX في وقت يتزايد فيه زخم ترميز الأصول الواقعية (RWA)، مع تحركات واضحة من لاعبين كبار في القطاعين التقليدي والرقمي.

في 30 أبريل، قدمت BlackRock طلبًا لإنشاء فئة أسهم قائمة على البلوكشين لصندوقها البالغة قيمته 150 مليار دولار، "Treasury Trust Fund"، بهدف تسجيل ملكية المستثمرين على دفتر رقمي. وفي اليوم ذاته، أعلنت شركة Libre عن خطة لترميز ديون بقيمة 500 مليون دولار عبر "صندوق سندات تيليغرام".

أما الحدث الأبرز فكان من دبي، حيث أعلنت مجموعة MultiBank عن صفقة ترميز بقيمة 3 مليارات دولار بالتعاون مع شركة العقارات الإماراتية MAG ومزود البلوكشين Mavryk.

قال إريك بيسيني، الرئيس التنفيذي لـ Hashgraph، في تصريحه لـ Cointelegraph:

"هذه القفزة ليست عشوائية. الأمور بدأت تصطف — القوانين أصبحت أوضح في الأسواق الكبرى، والتقنية صارت أقوى وأسرع وقابلة للتوسع، واللاعبون الكبار بدأوا يتحركون فعليًا."

وأضاف:

"BlackRock ترمز الصناديق، Citi تدخل في حفظ الأصول الرقمية، وFranklin Templeton رمّزت صناديق السوق النقدي على بلوكشينات عامة."