أول قرض مجمع في القطاع المشفّر: Ledn تحصل على قرض 50 مليون دولار بضمان بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 6 مايو 2025 12:46 مساءً - في 20 أغسطس، أعلنت منصة Ledn للإقراض الرقمي عن حصولها بنجاح على قرض مجمّع بقيمة 50 مليون دولار مدعوم بعملة البيتكوين (BTC).

يتم تجميع هذا القرض من قبل Sygnum، وهي مجموعة مصرفية عالمية متخصصة بالأصول الرقمية وتدير أصولًا للعملاء بقيمة 4.5 مليار دولار.

ووفقًا لبيان صحفي تم مشاركته مع كوينتيليغراف، يُعد هذا القرض الأول من نوعه في الصناعة، وسيُستخدم لتمويل نمو عمليات الإقراض بالتجزئة لدى Ledn.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة مكتوبة مع كوينتيليغراف، أوضح آدم ريدز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Ledn، رؤية الفريق المستقبلية بقوله:

"نرى في هذه الصفقة التجريبية خطوة أولى من بين العديد من القروض المجمّعة القادمة، مع استمرار اندماج الأصول الرقمية بشكل حتمي في الأسواق المالية التقليدية."

تفاصيل القرض

سيمكّن التعاون مع عملاء Sygnum من المؤسسات شركة Ledn من تقديم مرونة أكبر لعملائها عند الحصول على التمويل.

وقال جون غلوفر، المدير التنفيذي للاستثمار في Ledn، ضمن البيان الصحفي:

"الشراكة مع Sygnum تُعد خطوة هامة في سبيل دمج الأصول الرقمية في الأسواق المالية التقليدية."

وأضاف:

"تأمين أول قرض مجمّع مدعوم بالبيتكوين من خلال Sygnum يُعد إنجازًا بارزًا في مسيرة Ledn."

وأوضح ريدز لـ Cointelegraph أن هيكل القرض "مماثل جدًا" لكيفية إدارة Ledn لقروض عملائها الأفراد، وأضاف:

"عند بلوغ نسب معينة من القيمة مقابل القرض (LTV)، ستكون Ledn مطالبة بإعادة تزويد الضمانات."

خدمات بمستوى مؤسساتي

تشير هذه الشراكة إلى تحوّل نحو تقديم خدمات مؤسساتية منظمة بالكامل، حيث بات يُنظر إلى البيتكوين بشكل متزايد كفئة أصول معترف بها.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإن هدف القرض البالغ 50 مليون دولار هو وضع سابقة للمشاركين في القطاع المالي التقليدي.

وقال بنديكت كودل، رئيس قسم الإقراض والائتمان في Sygnum:

"من خلال أول قرض مجمّع مدعوم بالبيتكوين من بنك منظم بالكامل، نحن متحمسون لدعم نمو Ledn المستقبلي وإطلاق سوق جديد للمقرضين والمقترضين من المؤسسات، مع نضوج منظومة الكريبتو."

بيتكوين وإيثيريوم: الأثر على المستثمرين المؤسسيين

تحدثت كاتالين تيشهاوزر، رئيسة قسم أبحاث الاستثمار في بنك Sygnum، إلى Cointelegraph حول فوائد صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للمستثمرين المؤسساتيين التقليديين.

وتوقعت تيشهاوزر أن تصل تدفقات رأس المال إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار خلال أول 12 شهرًا من التداول، على أن تتبعها منتجات الإيثيريوم الفورية لاحقًا.

وأوضحت في المقابلة أن الإيثيريوم يستمد قيمته بالأساس من الإيرادات والتدفقات النقدية، وقالت إنه "أقرب منطقًا للمستثمر المؤسساتي التقليدي من مفهوم الذهب الرقمي."

