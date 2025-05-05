ريبل تخصص 25 مليون دولار لمنظمات التعليم غير الربحية في الولايات المتحدة

تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 08:23 مساءً - أعلنت شركة ريبل (Ripple)، المتخصصة في خدمات الكريبتو ومقرها الولايات المتحدة والمطورة لشبكة XRP Ledger، عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار بعملة Ripple USD (RLUSD) لصالح منظمتين تعليميتين غير ربحيّتين هما DonorsChoose وTeach For America.

وبحسب بيان صدر في 5 مايو، سيتم تمرير المنحة من خلال خدمة وسيطة للتبرعات الخيرية عبر العملات المشفرة تُعرف باسم The Giving Block. وقال أليكس غورير، الرئيس التنفيذي لمنصة DonorsChoose، إن "المعلمين يبذلون جهودًا إضافية من أجل تعليم طلابهم، بل وينفقون مئات - وأحيانًا آلاف - الدولارات من أموالهم الشخصية لتجهيز الصفوف الدراسية". تهدف هذه التبرعات إلى تزويد المعلمين بالموارد التي يحتاجونها لمثل هذه المبادرات.

وأشارت ريبل إلى دراسة أجرتها مؤسسة Gallup عام 2024، أظهرت أن 55% من أولياء الأمور والبالغين في الولايات المتحدة غير راضين عن جودة التعليم الأساسي والثانوي (K-12) في البلاد. وأوضح التقرير أن هذا يعكس "قيودًا وثغرات في تمويل قطاع التعليم". وفي هذا السياق، صرّح براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل:

"نأمل أن نُلهم الآخرين للقيام بخطوات مماثلة، بدءًا من أسبوع تقدير المعلم، وتمتد إلى بقية العام، لدعم الطلاب والمعلمين بالموارد التي يحتاجونها لبناء مستقبل أقوى لأنفسهم ولمجتمعاتهم."

من جانبه، قال أنيش سوهوني، الرئيس التنفيذي لمنظمة Teach For America، إن التمويل الجديد سيمكن المؤسسة من توسيع برنامج Ignite لتدريب المعلمين، وتعزيز الابتكار في مختبر Reinvention Lab التابع لها، بالإضافة إلى توفير دعم مالي حيوي لتحضير المعلمين وتطويرهم.

التبرعات المشفرة تنمو

يعرف قطاع العملات المشفرة جيدًا مجال التبرعات الخيرية. ففي الشهر الماضي، تبرع تشانغبينغ "CZ" تشاو، الشريك المؤسس لمنصة Binance، بأكثر من نصف مليون دولار من العملات المشفرة لصالح جهود الإغاثة من الزلازل في تايلاند وميانمار. وتتوقع منصة The Giving Block أن تصل قيمة التبرعات بالعملات المشفرة إلى 2.5 مليار دولار في عام 2025.

ومن بين الجهات البارزة الأخرى في هذا المجال، التزمت منظمة Blockchain For Impact (BFI)، في مارس، بمبلغ 90 مليون دولار لدعم الأبحاث الطبية الحيوية.