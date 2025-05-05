نشرة "تحليل القانون": اعتقال دو كوون في الولايات المتحدة وإقالة رئيس كوريا الجنوبية

تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 08:23 مساءً - سلمت سلطات الجبل الأسود الشريك المؤسس لـ Terraform Labs، دو كوون، إلى سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بعد معركة استمرت عدة أشهر حول الدولة التي سيتم تسليمه إليها.

قال رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباييتش، في منشور على منصة X بتاريخ 31 ديسمبر، إن كوون أصبح في عهدة الولايات المتحدة وسيواجه اتهامات جنائية في القضية المتعلقة بانهيار مشروع Terra.

تم تسليم كوون إلى الولايات المتحدة بعد أربعة أيام من موافقة وزير العدل في الجبل الأسود، بويان بوزوفيتش، على قرار التسليم، ورفضه طلبًا من كوريا الجنوبية، رغم أن كوون يحمل جنسيتها ويواجه اتهامات جنائية فيها.

كانت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد رفعتا دعاوى ضد دو كوون وبعض التنفيذيين في Terraform Labs، لكن مكان وجود كوون ظل مجهولًا حتى اعتُقل في الجبل الأسود عام 2023.

محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون

في 31 ديسمبر 2024، وافقت محكمة مقاطعة سول الغربية على مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول، بتهمة محاولته فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.

وبحسب تقرير صحيفة كوريا هيرالد، فإن يون، الذي أُقيل وتم تعليق مهامه بعد المحاولة، يُعد أول رئيس كوري جنوبي في منصبه تصدر بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تغيب يون عن جلسات الاستجواب ثلاث مرات، مما دفع فريق تحقيق مشترك إلى تقديم طلب رسمي لإصدار مذكرة توقيف.

وقد جُرّد يون من سلطاته في 14 ديسمبر بعد تصويت البرلمان على إقالته، وتم تعيين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، تشوي سانغ-موك، كرئيس مؤقت للبلاد.

المحامي المؤيد للعملات المشفرة جون ديتون يعرض التحقيق في عملية تضييق الخناق 2.0

في 4 يناير، عرض جون ديتون، المدعي العام الأمريكي السابق والمدافع عن العملات الرقمية، قيادة تحقيق لصالح إدارة ترامب القادمة في ما يُعرف بـ "عملية تضييق الخناق 2.0"، وهي مبادرة مزعومة تهدف إلى استبعاد شركات العملات الرقمية من النظام المصرفي التقليدي.

وكتب ديتون في منشور على منصة X أن عملية خنق 2.0 "تشكل سابقة خطيرة حيث يمكن للهيئات التنظيمية قمع صناعات بأكملها بهدوء إن لم تُواجه بالتحقيق والمحاسبة".

ديتون معروف بدوره البارز في دعم شركة Ripple في معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وقال إنه "سيقبل هذه المهمة دون أي راتب".

وجاء عرضه هذا بعد صدور قرار محكمة يسمح لمنصة تداول العملات الرقمية Coinbase بالحصول على ملفات غير منقحة من المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) للتحقيق في دورها في هذه العملية غير المؤكدة.

الصين تشدد الرقابة على تداول العملات الرقمية بقواعد جديدة للعملات الأجنبية

في 31 ديسمبر، أفادت صحيفة South China Morning Post أن الهيئة الصينية لتنظيم سوق الصرف الأجنبي أصدرت قواعد جديدة تُلزم البنوك الصينية بمراقبة والإبلاغ عن أي صفقات يُشتبه في أنها تنطوي على أصول رقمية عالية المخاطر.

وذكرت الصحيفة أن القواعد الجديدة في الصين القارية ستجعل من الصعب على السكان شراء الأصول الرقمية واستخدامها في أنشطة مثل المقامرة العابرة للحدود، أو البنوك السرية، أو المعاملات المالية غير القانونية عبر الحدود.

كما سيُطلب من البنوك تتبّع الأنشطة بناءً على هوية الأفراد أو المؤسسات المعنية، ومصادر أموالهم، وتكرار معاملاتهم.

