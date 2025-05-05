تداول الفروقات من Bybit: منتج مبتكر لتبسيط استراتيجيات التداول المتقدمة

أعلنت منصة Bybit، ثاني أكبر منصة تداول عملات رقمية من حيث حجم التداول، عن إطلاق منتج تداول الفروقات (Spread Trading) في دبي. يهدف هذا المنتج إلى تبسيط استراتيجيات التداول المتقدمة وتمكين المستخدمين من تنفيذ استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا بكفاءة أكبر.​

تداول الفروقات هو استراتيجية حيث يقوم المتداولون بشراء أصل رقمي وبيع آخر مرتبط به في نفس الوقت، مما يسمح لهم بالاستفادة من التغيرات في الفروقات السعرية بين الأصلين. هذا النوع من التداول يمكن أن يكون مفيدًا في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن للمتداولين تحقيق أرباح من تحركات الأسعار النسبية بدلاً من الاعتماد على الاتجاهات السوقية العامة.​

إطلاق هذا المنتج في دبي يعكس التزام Bybit بتقديم أدوات تداول مبتكرة تلبي احتياجات المتداولين المتقدمين. كما يعكس أيضًا البيئة التنظيمية المتقدمة في الإمارات، التي تشجع على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.​

من المتوقع أن يجذب هذا المنتج اهتمام المتداولين الذين يسعون إلى استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا ومرونة. كما يمكن أن يعزز مكانة Bybit كمنصة رائدة في تقديم منتجات تداول متقدمة في المنطقة.​

