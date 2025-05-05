تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 06:47 مساءً - منذ 16 دقيقة
تطلق Bybit منتج تداول الفروقات في دبي، مما يوسع من خيارات التداول المتقدمة ويعكس دعم الإمارات للابتكار في مجال العملات الرقمية.
أعلنت منصة Bybit، ثاني أكبر منصة تداول عملات رقمية من حيث حجم التداول، عن إطلاق منتج تداول الفروقات (Spread Trading) في دبي. يهدف هذا المنتج إلى تبسيط استراتيجيات التداول المتقدمة وتمكين المستخدمين من تنفيذ استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا بكفاءة أكبر.
تداول الفروقات هو استراتيجية حيث يقوم المتداولون بشراء أصل رقمي وبيع آخر مرتبط به في نفس الوقت، مما يسمح لهم بالاستفادة من التغيرات في الفروقات السعرية بين الأصلين. هذا النوع من التداول يمكن أن يكون مفيدًا في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن للمتداولين تحقيق أرباح من تحركات الأسعار النسبية بدلاً من الاعتماد على الاتجاهات السوقية العامة.
إطلاق هذا المنتج في دبي يعكس التزام Bybit بتقديم أدوات تداول مبتكرة تلبي احتياجات المتداولين المتقدمين. كما يعكس أيضًا البيئة التنظيمية المتقدمة في الإمارات، التي تشجع على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
من المتوقع أن يجذب هذا المنتج اهتمام المتداولين الذين يسعون إلى استراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا ومرونة. كما يمكن أن يعزز مكانة Bybit كمنصة رائدة في تقديم منتجات تداول متقدمة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول الفروقات من Bybit: منتج مبتكر لتبسيط استراتيجيات التداول المتقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.