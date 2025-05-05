موجز رأس المال الاستثماري: طفرة تمويل تستهدف الخصوصية وعمليات الترميز وبنية ويب 3 التحتية

تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 06:47 مساءً - بعد أشهر من التقلبات والخوف الشديد، أظهرت أسواق الكريبتو تحولًا إيجابيًا في النصف الثاني من أبريل، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في الشعور السائد في المجال.

أما في عالم رأس المال الاستثماري (VC)، فاستمرت وتيرة التمويل المعتادة، حيث ضخت الشركات الاستثمارية الأموال في مشاريع ناشئة واعدة في مجالات البلوكشين من الطبقة الأولى، والبنية التحتية، وترميز الأصول الواقعية (RWA)، والتواصل الاجتماع لويب 3.

تسلط هذه النسخة من "مُوجز رأس المال الاستثماري" الضوء على ست صفقات تمويل بارزة خلال أبريل:

تجمع Unto Labs مبلغ 14.4 مليون دولار لتطوير شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى

جمعت شركة البحث والتطوير Unto Labs مبلغ 14.4 مليون دولار لتطوير شبكة Thru، وهي بلوكشين قابلة للتوسع من الطبقة الأولى. قادت جولتي التمويل الأولي وما قبل التأسيسي شركتا Electric Capital وFramework، بدعم من مستثمرين أفراد من مجتمع مطوري Solana.

يرى المؤسس ليام هيغر، المساهم السابق في سولانا، أن سلاسل الكتل "حبست نفسها في زاوية" بسبب ابتكار آلات افتراضية (VMs) مخصصة، ما أعاق تبنيها على نطاق واسع.

تعتمد شبكة Thru على معيار RISC-V، وهو هيكل حوسبة مفتوح المصدر لا يقتصر على استخدامات البلوكشين فقط.

وصف رين، الشريك في شركة Electric Capital، شبكة Thru بأنها "الخطوة المنطقية التالية في تطور تقنية البلوكشين، بعد أن دفعت إيثيريوم بتقنية العقود الذكية إلى الأمام، ورفعت سولانا معايير الأداء الشبكي إلى مستوى أعلى".

أنهت شركة Optimum المحتضَنة في معهد MIT جولة تمويل أولية بـ11 مليون دولار

أنهت شركة Optimum، المطورة للبنية التحتية للبلوكشين، جولة تمويل أولي بقيمة 11 مليون دولار، بدعم من 16 شركة رأس مال استثماري من بينها 1kx، Robot Ventures، Spartan، Longhash، Animoca.

تعمل الشركة على تطوير طبقة ذاكرة عالية الأداء باستخدام تقنية RLNC (الترميز الشبكي الخطي العشوائي)، التي طوّرها مؤسس البروتوكول البروفيسور مورييل ميدارد من MIT.

قالت ميدارد في مقابلة سابقة إن التقنية تُشبه "تفكيك لغز إلى قطع صغيرة، ودمجها في معادلات، ثم إرسالها إلى أصدقائك"، ما يتيح إعادة تجميع البيانات حتى لو فُقد بعضها.

المصدر: Optimum

جمعت Octane تمويل 6.75 مليون دولار إلى الآن لجلب الأمن السيبراني لعالم الكريبتو

جمعت شركة Octane الناشئة في مجال الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي 6.75 مليون دولار في جولة تمويل أولي بقيادة Archetype وWinklevoss Capital، بمشاركة من Gemini وCircle.

تسعى الشركة إلى تطوير منصة تراقب العقود الذكية بشكل مستمر لرصد الثغرات، باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استشهدت Octane ببيانات من DefiLlama تُظهر أن خسائر الهجمات في الكريبتو تجاوزت 11.3 مليار دولار، أكثر من نصفها ناتج عن اختراقات في DeFi.

إجمالي الاختراقات في سوق العملات المشفرة شهريًا. المصدر: DeFiLlama

جمعت Inco 5 ملايين دولار بقيادة a16z

جمعت بروتوكول الخصوصية Inco مبلغ 5 ملايين دولار في جولة بقيادة a16z CSX، الذراع الاستثماري لشركة Andreessen Horowitz، بمشاركة من Coinbase Ventures، 1kx Capital، OrangeDAO، وغيرهم.

تعمل Inco على تطوير تقنيات الحوسبة السرية للبلوكشين، وأول منتجاتها هو Inco Lighting، المصمم لتعزيز الخصوصية في التطبيقات اللامركزية.

قال المؤسس ريمي غاي إن الخصوصية تظل التحدي الأخير بعد حل مشكلات مثل التوسع والتجريد.

ساهمت a16z وCoinbase Ventures في جولة جمع تمويل بقيمة 10 ملايين دولار لبروتوكول Towns

جمعت منصة التواصل الاجتماعي Web3 Towns Protocol مبلغ 10 ملايين دولار في جولة من السلسلة B، بقيادة a16z، وبدعم من Coinbase Ventures وBenchmark، ليصل إجمالي تمويلها إلى 25.5 مليون دولار منذ 2023.

تُخطط Towns لإطلاق 10 مليارات رمز TOWNS على شبكتي Base وEthereum خلال الربع الثاني من 2025.

إنّ المنصة مفتوحة المصدر كما تتيح بناء تطبيقات مراسلة مجتمعية رقمية. هذا وحققت عائدات قدرها 11.5 مليون دولار حتى الآن، 90% منها للمبدعين، وفقًا للمطور ريان كولي.

إنّ Towns بروتوكول مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مراسلة لمجتمعاتهم الرقمية. واعتبارًا من 29 أبريل، حقق البروتوكول إيرادات إجمالية قدرها 11.5 مليون دولار، حيث تم دفع 90% منها لمنشئي المجتمعات الفردية (Towns)، وذلك وفقًا للمطوّر ريان كولي.

المصدر: Ryan Cooley

تجمع شركة Colb مبلغ 7.3 ملايين دولار لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم ما قبل الطرح العام

جمعت شركة Colb Asset SA، وهي شركة تقنية مالية مقرها سويسرا تركز على الأصول الواقعية (RWA)، أكثر من 7 ملايين دولار ضمن جولة تمديد تمويل أولي (Seed Extension) شهدت طلباً يفوق المعروض، بهدف تعزيز ترميز الأسهم ما قبل الاكتتاب العام في شركات مثل SpaceX وOpenAI.

ورغم أن Colb لم تكشف عن هوية المستثمر، إلا أنها أوضحت أن الجولة تم تمويلها من قبل مستثمر خاص واحد يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

وسيدعم هذا التمويل الجديد جهود Colb في توسيع منصتها لترميز الأصول وبنيتها التحتية للمدفوعات عبر الحدود، مما قد يسهم في زيادة اعتماد عملتها المستقرة USC، والتي تقول الشركة إنها أول أصل مستقر متوافق مع القوانين السويسرية ومربوط بالدولار الأمريكي.