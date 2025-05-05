الرئيس التنفيذي لشركة التيثر يُعلن عن حل ذكاء اصطناعي لامركزي باستخدام البيتكوين وUSDT

أعلن “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر اليوم 5 مايو عن قرب إطلاق حل جديد ومفتوح المصدر لتشغيل الذكاء الاصطناعي، يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، مع التركيز على البنية اللامركزية والشفافية.

وأوضح “أردوينو” أن الحل القادم سيكون خاليا من نقاط الفشل المركزية، ولن يتطلب استخدام مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يجعله قابل للتنفيذ على أي جهاز دون الاعتماد على مزود خدمات مركزي.

وستكون هذه المنصة قادرة على التطور والتكيف مع مختلف البيئات والأجهزة، مع دعم مدمج للمدفوعات باستخدام البيتكوين (BTC) وعملة التيثر (USDT)، عبر مجموعة أدوات تطوير المحفظة (WDK) التابعة للشركة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن رؤية التيثر في مجال الذكاء الاصطناعي مستلهمة من أعمال الكاتب “إسحاق أسيموف”، حيث يطمح إلى تطوير نظام يشكل ركيزة تكنولوجية رئيسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي، يكون جزء من نسيج الكون على حد تعبيره.

وتمثل هذه المبادرة امتداد لاستراتيجية التيثر في التوسع خارج إطار العملات المستقرة نحو مجالات الابتكار التكنولوجي.

وقد كانت الشركة نشطة خلال العام الماضي في هذا الاتجاه، من خلال إطلاق مشاريع مثل “تيثر داتا”، والدخول بقوة في مجال تعدين البيتكوين، إلى جانب مواصلة تعزيز احتياطياتها من الأصل الرقمي.

يعكس هذا التوجه رغبة تيثر في ترسيخ مكانتها كلاعب محوري ليس فقط في سوق العملات المستقرة، بل في منظومة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بشكل عام.

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