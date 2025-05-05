بينانس تتعاون مع دولة قيرغيزستان لدعم العملات الرقمية في ظل التقدم في مشروع CBDC

أعلنت منصة بينانس توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمار التابعة لرئاسة جمهورية قيرغيزستان، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الأصول الرقمية في البلاد عبر شراكة استراتيجية طويلة الأجل.

وقد جرى توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الأول لمجلس تطوير الأصول الرقمية، بحضور رئيس الجمهورية، “صدر جباروف”.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع التقدم الذي أحرزته قيرغيزستان في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث وقّع الرئيس مؤخرا تعديلات على القانون الدستوري تمنح السوم الرقمي صفة العملة القانونية، مع تخويل البنك الوطني بإصدارها ووضع الأطر التنظيمية الخاصة باستخدامها والإشراف على منصتها الرقمية.

في إطار مذكرة التفاهم، ستعمل بينانس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار على تطوير الاقتصاد الرقمي في قيرغيزستان، مع التركيز على توسيع اعتماد العملات المشفرة في المعاملات المالية.

ومن أبرز المبادرات المرتقبة، إطلاق خدمات “Binance Pay” لتسهيل المدفوعات الرقمية، ما يُعزز من كفاءة التحويلات عبر الحدود داخل قيرغيزستان، ويمتد تأثيره إلى منطقة آسيا الوسطى.

كما يشمل التعاون محور تعليمي يتمثل في تقديم برامج تدريبية متخصصة في التقنيات المالية الحديثة، تحت إشراف أكاديمية بينانس، بهدف رفع الوعي المالي الرقمي لدى الجمهور والمؤسسات والجهات الرسمية.

ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تمكين رواد الأعمال العاملين في مجالات البلوكشين والويب 3، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الأصول الرقمية والبنية التحتية ذات الصلة.

تُعد هذه الاتفاقية امتدادا لاستراتيجية بينانس في تعزيز البنى التحتية الرقمية وتنمية المهارات المالية في الأسواق الناشئة، مع تركيز خاص على المناطق ذات الاهتمام التنظيمي المتقدم مثل آسيا الوسطى.

اقرأ أيضا:

طفرة في سوق العملات المشفرة بعد تسجيل تدفقات قياسية وصلت لـ 19 مليار دولار

ارتفاع سعر العملة الرقمية SUI وتعافي سعر البيتكوين من انخفاضه تحت مستوى 94 ألف دولار

