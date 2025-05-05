رائد بيتكوين ومدان سابق يقول إنه "يبرمج تلقائياً" لإعادة تشغيل صنبور البيتكوين

تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 11:21 صباحاً - قال رائد الأعمال المبكر في مجال بيتكوين، تشارلي شرم، إنه يعمل على إعادة إطلاق "صنبور بيتكوين" — وهو موقع يقدّم عملات بيتكوين مجانية لأي شخص يُكمل اختبار CAPTCHA (الذي يُستخدم عادة للتمييز بين البشر والروبوتات).

شارك شرم رابط موقعه الجديد 21million.com، كصنبور بيتكوين، في منشور على منصة X بتاريخ 4 مايو، ويحاكي هذا الموقع صفحة CAPTCHA الأصلية التي أنشأها غافن أندرسن، أحد أوائل مطوري بيتكوين، عام 2010.

في الوقت الحالي، يعرض الموقع لقطة شاشة لاختبار CAPTCHA مع خانة لإدخال عنوان بيتكوين، لكنها لم تكن فعالة عند لحظة الكتابة. كما يظهر على الموقع أن رصيد البيتكوين المتاح للتوزيع هو صفر.

ومثل موقع أندرسن القديم، يحتوي موقع شرم أيضًا على شرح لماهية بيتكوين وكيفية الحصول عليها.

الصورة: موقع صنبور بيتكوين الخاص بتشارلي شرم — المصدر: 21million.com



عندما سُئل "ما الفخ؟"، أجاب شرم: "لا يوجد فخ. أنا أريد لبيتكوين أن ينجح، لذلك أنشأت هذه الخدمة البسيطة لأعطيك بضع عملات لتبدأ بها."

وعندما سُئل عمّا إذا كان يبرمج بنفسه أم يتلقى المساعدة، أجاب:

"أبرمج تلقائياً! الأمر ممتع جدًا."

ويُقصد بـ "البرمجة التلقائية" استخدام الذكاء الاصطناعي والمحفزات لكتابة التعليمات البرمجية.

المصدر: Charlie Shrem

كانت صنابير بيتكوين عاملاً في انتشار بيتكوين في البداية

في أوائل العقد الماضي، لعبت صنابير بيتكوين دورًا مهمًا في زيادة الوعي بالعملة الرقمية وتشجيع تبنيها.

فقد وزّعت صفحة صنبور بيتكوين التي أنشأها أندرسن أكثر من 19,700 بيتكوين — أي ما يعادل اليوم حوالي 1.86 مليار دولار — مقابل إكمال اختبارات CAPTCHA.

كان بإمكان المستخدمين الحصول على ما يصل إلى 5 بيتكوين يوميًا من تلك الصفحة.

هذه الصنابير شجّعت المستخدمين على إنشاء محافظ رقمية والبدء في المعاملات، مما ساعد على توسيع قاعدة مستخدمي بيتكوين وتنشيط شبكتها.

لاحقًا، بدأت مواقع مثل FreeBitco.in تقديم خدمات مماثلة بين 2011 و2013، لكن مع ارتفاع سعر بيتكوين وزيادة رسوم المعاملات، أصبحت هذه النماذج غير مستدامة.

تميزت رحلة شرم في عالم الكريبتو بالتقلبات

شارك شرم في تأسيس واحدة من أوائل بورصات بيتكوين، وهي BitInstant، مع غاريث نيلسون عام 2011. وفي ذروتها، كانت المنصة تسهّل حوالي 30% من جميع معاملات بيتكوين، حسب موقع شرم الشخصي.

لتقديم عمليات شراء فورية لبيتكوين — وهو ما لم تكن توفره منصة Mt. Gox — كانت BitInstant تشتري بيتكوين بكميات ضخمة من Mt. Gox وتعيد بيعه للعملاء بسرعة كبيرة.

لكن المنصة واجهت تحديات في التوسع مع نمو حجم المعاملات.

وحصلت على تمويل بقيمة 100 ألف دولار من المستثمر المبكر روجر فير، تلاه دعم من إريك فورهيز، وكاميرون وتايلر وينكلفوس.

الصورة: المؤسسان غاريث نيلسون (يسار) وتشارلي شرم (يمين) — المصدر: Charlieshrem.com

أسس شرم أيضًا مؤسسة بيتكوين عام 2012، وشغل منصب نائب الرئيس بهدف تعزيز تبني بيتكوين كبديل للنظام المصرفي التقليدي.

لكن في 26 يناير 2014، ألقي القبض عليه أثناء خروجه من طائرة في نيويورك، ووجهت إليه تهمة غسيل أموال بسبب دوره في BitInstant.

قالت السلطات إن بعض مستخدمي المنصة استخدموا بيتكوين في أنشطة غير قانونية، منها عمليات عبر سوق Silk Road على الويب المظلم.

أقر شرم بالذنب في تهمة مخففة، وقضى عامًا في السجن قبل أن يُفرج عنه عام 2016.

ما بعد السجن: العودة إلى الساحة

بعد الإفراج عنه، عاد شرم إلى مجال الكريبتو، وأسس شركة استشارات CryptoIQ، وصندوق استثمار يُركّز على العملات الرقمية باسم Druid Ventures بقيمة 13 مليون دولار.

كما أطلق بودكاست The Charlie Shrem Show، الذي يضم أكثر من 400 حلقة مع أبرز الشخصيات في صناعة الكريبتو.

في 2018، رفع الشقيقان وينكلفوس دعوى قضائية ضد شرم، متهمين إياه بسرقة 5,000 بيتكوين في عام 2012.

لكن المحكمة ألغت قرار تجميد أصوله، وأمرت الشقيقين بدفع تكاليفه القانونية، قبل أن تتم تسوية القضية سرًا في 2019.