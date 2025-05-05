صناديق بيتكوين الأمريكية تشتري 6 أضعاف ما يُنتجه المعدّنون خلال الأسبوع الماضي

تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 11:21 صباحاً - اشترت صناديق بيتكوين الفورية (Spot ETFs) في الولايات المتحدة ما يقرب من ستة أضعاف كمية البيتكوين التي تم تعدينها خلال الأسبوع الماضي.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة تخصيص الأصول HODL15Capital في 4 مايو، فإن صناديق البيتكوين الأمريكية اشترت 18,644 بيتكوين في أسبوع واحد، في حين أن المعدّنين أنتجوا فقط 3,150 بيتكوين خلال نفس الفترة.

هذا المستوى من التراكم من قبل المؤسسات ومُصدري صناديق الـETF يُعادل تقريبًا ستة أضعاف ما يُنتج حاليًا، حيث يُنتج المعدّنون 450 عملة بيتكوين فقط يوميًا بعد آخر عملية تنصيف.

وتُظهر بيانات شركة Farside Investors أن إجمالي التدفقات الداخلة خلال آخر خمسة أيام تداول بلغ حوالي 1.8 مليار دولار، مع تسجيل تدفق خارجي واحد فقط في 30 أبريل. ومنذ 16 أبريل، كانت الغالبية العظمى من الأيام مليئة بالتدفقات الإيجابية، بالتزامن مع تعافي السوق.

جاء هذا التراكم في الوقت الذي شهدت فيه أسعار بيتكوين ارتفاعًا في بداية مايو، حيث ارتفعت العملة بنسبة 4% لتصل إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 97,700 دولار في 2 مايو.

لكن العملة تراجعت منذ ذلك الحين إلى 94,000 دولار، وهو نفس المستوى الذي كانت تتداول عنده قبل أسبوع.

الصورة: تدفقات صناديق بيتكوين الفورية – المصدر: Coinglass

تصدّرت شركة BlackRock السوق من خلال صندوقها iShares Bitcoin Trust، الذي شهد تدفقات داخلية تقارب 2.5 مليار دولار خلال الأيام الخمسة الماضية، وسجل 17 يومًا متتاليًا دون أي تدفقات خارجة.

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قال نيت جيراسي، رئيس ETF Store، في منشور على مدونته بتاريخ 3 مايو:

"صناديق بيتكوين الفورية باتت تمثل فئة استثمارية تقترب من 110 مليار دولار، رغم العقبات الكبيرة في التوزيع."

وأضاف أن العديد من منصات إدارة الثروات لا تزال تقيّد أو تمنع المستشارين الماليين من توصية أو تقديم هذه الصناديق للعملاء، مؤكدًا:

"لهذا السبب أقول إن صناديق بيتكوين تعمل وكأن يدها مقيدة. تخيلوا ماذا قد يحدث إذا أزيلت هذه القيود."

قرار بشأن صندوق Litecoin قريبًا

في الوقت نفسه، ينتظر صندوق Litecoin الفوري المقدم من Canary Capital قرارًا ثانيًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بحلول 5 مايو. وقد قُدم الطلب بالتزامن مع طلب لصندوق XRP الفوري في أكتوبر الماضي.

قال جيمس سيفارت، محلل صناديق ETF في Bloomberg، في 5 مايو:

"إذا كان هناك أصل واحد لديه فرصة للموافقة المبكرة، فهو لايتكوين من وجهة نظري."

لكنه أضاف أنه "يعتقد شخصيًا أن التأجيل هو السيناريو الأكثر ترجيحًا."

المحلل الآخر إريك بالشوناس عبّر عن الرأي ذاته في وقت سابق هذا العام.

يُذكر أن أكثر من 70 صندوق كريبتو أمريكي ينتظرون قرار الهيئة التنظيمية هذا العام، وفقًا لتقرير نشرته Bloomberg في أبريل.