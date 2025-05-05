الشرطة الفرنسية تحرر والد رجل أعمال في الكريبتو بعد محاولة اختطاف لطلب فدية

تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 11:21 صباحاً - تمكنت الشرطة في باريس، فرنسا، من تحرير والد رجل أعمال في مجال العملات الرقمية بعد أن احتُجز لعدة أيام على يد عصابة طالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وذلك خلال عملية دهم نفذتها السلطات في 3 مايو.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Le Monde، أسفرت العملية عن اعتقال خمسة أشخاص. من جانبها، ذكرت صحيفة Le Parisien أن الخاطفين طلبوا فدية تتراوح بين 5 و7 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 7.9 مليون دولار.

ورغم أن التفاصيل المتعلقة بهوية الضحايا ما تزال محدودة — على الأرجح لأسباب أمنية — إلا أن التقارير الإعلامية الفرنسية أفادت أن رجل الأعمال في الكريبتو ووالده يشتركان في ملكية شركة تسويق مختصة بالكريبتو مقرها مالطا.

تشابه الحادثة هذه واقعة سابقة حصلت في يناير 2025، عندما تعرّض ديفيد بالاند، أحد مؤسسي محفظة Ledger الشهيرة، للاختطاف في فرنسا أيضًا، وطُلب منه فدية بالعملات الرقمية قبل أن تتمكن الشرطة من تحريره في عملية إنقاذ ناجحة.

سلسلة حوادث مشابهة تستهدف شخصيات من عالم الكريبتو

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متزايدة من محاولات الاختطاف مقابل فدية، والتي تستهدف مستثمرين وشخصيات معروفة في عالم الكريبتو أو أفرادًا من عائلاتهم، وسط تصور بأنهم يمتلكون ثروات رقمية كبيرة.

في نوفمبر 2024، تعرّض الرئيس التنفيذي لشركة WonderFi، دين سكورا، للاختطاف في وسط تورنتو بكندا، حيث أُجبر على دفع فدية قيمتها مليون دولار بالعملات الرقمية.

كما تم توجيه اتهامات لستة أشخاص في شيكاغو، إلينوي، في فبراير 2025، بتهمة اختطاف عائلة كاملة ومربيتهم، وطُلب منهم دفع فدية بالعملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تمكن الجناة من دخول منزل العائلة بعد أن تظاهروا بأنهم ألحقوا ضررًا بباب الكراج، ثم قاموا باختطاف العائلة لمدة خمسة أيام قبل أن يُجبروا على تحويل 15 مليون دولار من العملات الرقمية مقابل الإفراج عنهم.