ترامب يعطي أجوبة متضاربة بشأن أرباحه من عملة الميم كوين

تام شمس - الاثنين 5 مايو 2025 09:46 صباحاً - قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجوبة متناقضة حول ما إذا كان قد حقق أرباحًا من عملة الميم كوين التي أطلقها في يناير، قبل أيام فقط من عودته إلى البيت الأبيض.

وفي مطوّلة مع الصحفية كريستين ويلكر عبر برنامج Meet the Press على قناة NBC News، والتي نُشرت في 4 مايو، قال ترامب:

"أنا لا أحقق أرباحًا من أي شيء"، ردًا على منتقدين اتهموه باستغلال منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب من العملة الرقمية.

عندما سألته ويلكر:

"هل تقول إنك لا تجني أرباحًا من العملة الرقمية على الإطلاق؟"

أجاب ترامب:

"لم أنظر فيها حتى."

ثم أضاف:

"لكن سأقول لك شيئًا، إذا كنت أمتلك أسهمًا في شركة ونجحت في عملي، وارتفع السوق، فأعتقد أنني أحقق ربحًا."

عملة ترامب الميمية

أطلق ترامب عملته الميمية (TRUMP) في 17 يناير، والتي وصلت إلى ذروتها عند 73.43 دولارًا بعد يومين، أي في اليوم الذي سبق تنصيبه رسميًا في 20 يناير، وفقًا لبيانات CoinGecko.

لكن سعر العملة بدأ في الانخفاض منذ الإطلاق، قبل أن يسجّل ارتفاعًا نهاية الشهر الماضي بعدما أعلن الموقع الرسمي للعملة عن فرصة لأكبر حامليها لتناول العشاء مع ترامب في 22 مايو.

حاليًا، يتم تداول العملة عند 11.35 دولارًا، أي بانخفاض يقارب 85% عن ذروتها.

ويبدو أن ترامب لم يكن على علم بهذا الارتفاع الأخير، إذ ظل يسأل خلال المقابلة عن السعر الحالي للعملة.

وتُظهر الوثائق أن شركتين مملوكتين أو مرتبطتين بترامب – هما CIC Digital LLC (جزء من مؤسسة ترامب) وFight Fight Fight LLC (التي تشترك في ملكيتها مع CIC Digital) – تمتلكان 80% من إجمالي المعروض من العملة، البالغ مليار وحدة.

يُذكر أن معظم هذه العملات مقفلة، وسيتم الإفراج عنها تدريجيًا حتى عام 2028. وتم بالفعل إطلاق أول دفعة في 18 أبريل، حيث حصلت CIC Digital على 40 مليون توكن بقيمة 454 مليون دولار.

الكيانات التي يسيطر عليها ترامب تمتلك 80٪ من إجمالي المعروض من توكن TRUMP، والذي سيتم الإفراج عنه تدريجيًا حتى عام 2028. المصدر: Trump Meme

ووفقًا لتحليل نشرته فايننشال تايمز في مارس، فإن مشروع العملة حقق ما لا يقل عن 350 مليون دولار، منها 314 مليون دولار من عمليات البيع المباشر، و36 مليون دولار من رسوم المعاملات.

ويواجه ترامب انتقادات متزايدة بسبب تعاملاته المتعددة في مجال الكريبتو، حيث يرى معارضوه أن هذه الأنشطة تمثل تضاربًا في المصالح، خصوصًا مع توجهه لتخفيف القيود التنظيمية على القطاع.

حتى بعض أعضاء حزبه الجمهوري، مثل السيناتورة سينثيا لوميس وليزا موركوفسكي، انتقدوا عرض العشاء الموجّه لحاملي التوكنز الأوائل.

وخلال المقابلة، قال ترامب إنه سيتبرع براتبه الرئاسي "للحكومة"، مما دفع الصحفية إلى سؤاله ما إذا كان سيفعل الشيء نفسه مع أرباحه من العملات الرقمية.

أجاب ترامب:

"لم أفكر في ذلك أبدًا. أعني، هل يجب أن أتبرع بكل العقارات التي أمتلكها منذ سنوات إذا ارتفعت قيمتها لأنني رئيس وأقوم بعملي جيدًا؟ لا أعتقد ذلك."

ترامب يجدد التزامه بدعم الكريبتو

وفي جزء آخر من المقابلة، كرر ترامب دعمه للعملات الرقمية قائلًا:

"أنا أريد الكريبتو. أعتقد أن الكريبتو مهم، لأننا إذا لم نستخدمه، فالصين ستفعل. وهو شيء جديد، وشائع، وحار جدًا."

وأضاف أن الرئيس السابق جو بايدن "هاجم الكريبتو بشدة"، لكنه "غيّر موقفه تمامًا قبل الانتخابات لكسب أصوات مؤيدي العملات الرقمية".

(يُذكر أن بايدن لم يترشح ضد ترامب في الانتخابات الماضية، بل سلّم راية الترشح إلى نائبته كامالا هاريس.)

وفي حديث آخر مع الصحفيين في حديقة البيت الأبيض الجنوبية في 4 مايو، قال ترامب:

"الكريبتو مهم جدًا، ونريد أن نُبقيه بعيدًا عن الصين."

ونقلت جينيفر جاكوبز من CBS News عبر منصة X عن ترامب قوله:

"الصين ستستحوذ عليه، كما فعلت مع الذكاء الاصطناعي، وكما تفعل مع العديد من الصناعات الأخرى، أو مهما أردت أن تسميها."