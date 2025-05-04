تخمة في سوق العملات البديلة تتحول إلى مقبرة مع موت 1.8 مليون عملة في الربع الأول من 2025!

شهد سوق العملات المشفرة خلال الربع الأول من عام 2025 واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق، حيث اختفى نحو 1.8 مليون عملة رقمية في غضون ثلاثة أشهر فقط.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن منصة “CoinGecko”، تمثل هذه الخسارة ما يقارب نصف حالات موت العملات الرقمية التي سُجلت خلال السنوات الخمس الماضية، في دلالة على حجم الأزمة التي يشهدها القطاع.

تشير البيانات إلى أن قرابة 25% من العملات التي أُطلقت منذ عام 2021 لم تعد قيد التداول.

وتُعزى هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التصحيح الحاد الذي تبِع الارتفاع القصير لعملة البيتكوين بعد إنطلاقها في يناير 2025، فضلا عن النمو السريع في عدد مولدات العملات الرقمية، مثل منصة “Pump.fun”، التي جعلت من إنشاء العملات الرقمية عملية فورية ومفتوحة للجميع.

منصة “Pump.fun”، التي أُطلقت في أوائل عام 2024، ساعدت في تسهيل دخول المستخدمين إلى عالم الرموز الرقمية دون الحاجة إلى خبرات تقنية.

إلا أن هذا التبسيط المفرط أدى إلى تدفق كميات هائلة من العملات قصيرة الأجل والمضاربة في الأسواق، ما ساهم في تراجع موثوقية هذا القطاع وتكدّس منصات التداول بأصول ضعيفة الأساس وقليلة الاستدامة.

منذ منتصف عام 2021، تم إدراج ما يقرب من 7 مليون رمز رقمي على منصة “GeckoTerminal”، غير أن 52.7% منها، أي أكثر من 3.7 مليون رمز رقمي، صنّف كمشروع فاشل وتوقف عن التداول بشكل كامل.

وعلى الرغم من أن وتيرة الفشل تسارعت بشكل ملحوظ خلال عام 2024، فإن بداية عام 2025 جاءت أكثر حدة، إذ تم تصنيف 1.8 مليون عملة رقمية على أنها منتهية بحلول نهاية مارس.

بالمقارنة مع الأعوام السابقة، كان معدل انهيار مشاريع العملات الرقمية محدود نسبيا.

ففي عام 2021، من بين أكثر من 428,000 عملة رقمية أُدرجت، فشل 2,584 فقط.

أما في 2022، فقد ارتفع عدد العملات المُدرجة إلى 724,706، منها 213,075 توقفت عن التداول.

وفي عام 2023، تم إصدار 835,183 عملة رقمية، وتوقف نحو 245,000 منها.

لكن مع دخول عام 2024، تجاوز عدد العملات الرقمية الجديدة حاجز 3 مليون عملة، وكان لمنصة Pump.fun دور محوري في هذا الارتفاع، حتى أصبحت في مرحلة معينة المحرك الأساسي لهيمنة شبكة سولانا على سوق المنصات اللامركزية.

ومع نهاية 2024، تجاوز عدد العملات الرقمية الفاشلة 1.3 مليون، وهو ما شكّل تمهيد لما شهده مطلع 2025.

فخلال الربع الأول من العام، تم إنشاء حوالي 1.93 مليون عملة، لم ينجُ منها سوى نحو 117,000، ما يعني أن ما يقرب من 94% من هذه الأصول الرقمية اختفت خلال فترة قصيرة.

اقرأ أيضا:

منصة “KuCoin” تتطلع للعودة إلى كوريا الجنوبية بعد نكسة تنظيمية

وزارة الخزانة الأمريكية تتوقع ارتفاع سوق العملات المستقرة إلى 2 تريليون دولار بحلول 2028

