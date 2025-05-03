منصة “KuCoin” تتطلع للعودة إلى كوريا الجنوبية بعد نكسة تنظيمية

تسعى منصة “KuCoin” للعودة إلى السوق الكورية الجنوبية بعد أن تم استبعادها في وقت سابق من هذا العام بسبب إجراءات تنظيمية مشددة، حيث أكدت المنصة أن خطط العودة قائمة، لكنها مشروطة باستكمال جهود الامتثال العالمية.

أوضح الرئيس التنفيذي الجديد، “بي سي وونغ”، أن “KuCoin” لا تعتبر الوضع الحالي عقبة قانونية فقط، بل أيضا جزءا من دينامية تنافسية تُدار تحت غطاء تنظيمي.

وكانت السلطات الكورية قد أصدرت أوامر إلى منصات التطبيقات مثل غوغل وآبل لحظر التطبيقات المرتبطة بمنصات التداول غير المسجلة، ما أدى فعليا إلى حجب “KuCoin” عن المستخدمين المحليين.

ورغم ذلك، لم تنسحب الشركة رسميا من السوق، بل تنتظر لحظة قانونية مناسبة للعودة.

ويرى “وونغ” أن بعض الجهات التنظيمية قد تستخدم القوانين التنظيمية كأدوات لحماية المنصات المحلية من المنافسة الأجنبية، لا سيما مع تزايد نفوذ البورصات الدولية في آسيا.

وفي أوروبا، تواجه “KuCoin” أيضا تحديات مماثلة رغم دخول لائحة “MiCA” حيّز التنفيذ، والتي يُفترض أن توحّد القواعد التنظيمية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر “أوليفر ستاوبر”، المدير التنفيذي الإقليمي، أن تطبيق اللائحة لا يتم بشكل متكافئ، إذ تعيق بعض الجهات المحلية عمليات المنصة عبر تفسير متحيّز للتراخيص، ما يعيق تنفيذ آلية جواز السفر التي كانت تهدف إلى تسهيل عمليات الامتثال العابرة للحدود.

وتعود جذور التوتر التنظيمي إلى عام 2022، عندما بدأت السلطات الكورية الجنوبية حملة ضد المنصات الأجنبية غير المرخصة.

واتهمت وحدة الاستخبارات المالية شركات من بينها “KuCoin” و”MEXC” بانتهاك قوانين المعلومات المالية وتقديم خدمات غير مرخصة للمستخدمين الكوريين.

جدير بالذكر أن “KuCoin” قامت مؤخرا بتعيين “بي سي وونغ”، الذي كان يشغل منصب الرئيس القانوني، رئيس تنفيذي جديد للمنصة.

كما أطلقت تداول TRUMP ضمن فئة التداول الفوري، في إشارة إلى استمرار توسعها الاستراتيجي رغم الضغوط التنظيمية.

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