وزارة الخزانة الأمريكية تتوقع ارتفاع سوق العملات المستقرة إلى 2 تريليون دولار بحلول 2028

تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن يشهد سوق العملات المستقرة نموا غير مسبوق خلال السنوات المقبلة، متوقعة أن تتضاعف القيمة السوقية لهذه الأصول الرقمية لتصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، ارتفاعا من 234 مليار دولار في أبريل 2025.

وقد ورد هذا التقدير في تقرير رسمي صدر في 30 أبريل، يسلّط الضوء على التحول المتسارع في بنية السوق الرقمية والمالية.

يعتمد هذا النمو المتوقع إلى حد كبير على تمرير تشريعات تنظيمية مثل قانون “GENIUS”، الذي يهدف إلى تأسيس إطار قانوني واضح لعملات الدفع المستقرة، والتي تُعرَّف بأنها أصول رقمية مربوطة بالعملات الورقية ولا تولد عائدا.

كما يضع القانون قواعد صارمة للاحتياطات المالية لمصدري هذه العملات، بهدف تعزيز الثقة والاستقرار في السوق.

إضافة إلى ذلك، أقرّت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي قانون “STABLE” في أبريل، والذي يمنح مكتب مراقب العملة الفيدرالي سلطة تنظيم ومراقبة مصدري العملات المستقرة غير المصرفية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه اللوائح في تحفيز الطلب على سندات الخزانة قصيرة الأجل، إذ تشير التقديرات إلى أن المصدرين قد يحتفظون بما يصل إلى تريليون دولار من هذه السندات بحلول 2028.

كما تتوقع الوزارة نمو حجم معاملات العملات المستقرة من 700 مليار دولار شهريا حاليا إلى نحو 6 تريليون دولار شهريا في 2028، وهو ما يعادل تقريبا 10% من حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي الفوري عالميا.

وفي حال تحقيق الوضوح التنظيمي المطلوب، قد تتحول العملات المستقرة إلى أداة مالية مركزية، ليس فقط في النظام المالي الرقمي، بل في التمويل التقليدي أيضا، بما يشمل خزانة الشركات وإدارة السيولة السيادية.

يشير التقرير كذلك إلى أن العملات المستقرة تتيح للمستخدمين، لا سيما في الأسواق الناشئة، الوصول إلى الدولار الأمريكي من دون الحاجة إلى حسابات مصرفية محلية أو أمريكية، مما يُعزز من مكانة الدولار عالميا.

في السياق الحالي، تُشكّل العملات المستقرة ما يقرب من 8% من إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة، التي تتجاوز 3 تريليون دولار.

وتحتل عملة التيثر (USDT) المركز الأول بحصة سوقية تبلغ 61%، تليها USDC التابعة لشركة سيركل بنسبة 25%، ثم العملة الرقمية اللامركزية USDS بنسبة 3%.

وعلى الرغم من الحصة المتواضعة لعملة PYUSD من بايبال البالغة 0.36%، فقد شهدت نمو ملحوظ هذا العام بفضل شراكتها مع منصة كوين بيس.

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