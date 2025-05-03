سعر البيتكوين يختبر مستوى 98 ألف دولار وهيمنته على العملات البديلة مازالت مرتفعة

توقف سعر البيتكوين عند مستوى 98 ألف دولار، بعدما سجل ارتفاع تدريجي خلال الأيام الماضية بلغ ذروته يوم أمس، دون أن ينجح سعر العملة في تجاوز حاجز 100 ألف دولار.

ورغم التراجع الطفيف، لا تزال هيمنة البيتكوين على سوق العملات البديلة في تصاعد مستمر.

في بداية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر البيتكوين من 84 ألف إلى أكثر من 90 ألف دولار خلال 36 ساعة فقط، مدفوع بموجة من التفاؤل دفعت به لاحقا إلى 96 ألف دولار في 25 أبريل، وهو أعلى مستوى له خلال الشهرين الماضيين.

ومع ذلك، واجه مقاومة قوية عند هذا المستوى، مما أدى إلى حالة من التماسك في نطاق يتراوح بين 93,000 و95,000 دولار.

يوم الخميس،اخترق سعر البيتكوين واختبر مستوى 98,000 دولار، لكن سعر العملة سرعان ما فقد زخمه ليتراجع إلى ما فوق 96,000 دولار بقليل.

ومع ذلك، تحتفظ عملة البيتكوين بقيمة سوقية تفوق 1.910 تريليون دولار على منصة “CoinGecko”، في حين ارتفعت هيمنتها على السوق إلى حوالي 62%، بل وصلت إلى 64% على بعض المنصات الأخرى، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.

أما العملات البديلة، فقد سجلت خسائر محدودة، حيث تراجعت ETH وXRP وDOGE وSOL وADA وSUI وLINK وXLM بنسب طفيفة، في حين كانت أكبر الخسائر من نصيب AVAX وPEPE بنسبة 3% تقريبا لكل منهما.

على النقيض، حققت كل من عملة TRUMP وKAS وTAO مكاسب بين 3% و4%، بينما ارتفعت VIRTUAL بأكثر من 6% لتتداول فوق 1.7 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار منذ ذروتها يوم أمس، لكنها لا تزال تتجاوز 3 تريليون دولار.

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