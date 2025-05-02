الاقتصاد / اخبار العملات الرقمية

صندوق إماراتي يعتزم ضخ 2 مليار دولار في منصة بينانس باستخدام عملة مستقرة مدعومة من عائلة ترامب

0 نشر
Cointelegraph بواسطة Khalid Naim 0 تبليغ

صندوق إماراتي يعتزم ضخ 2 مليار دولار في منصة بينانس باستخدام عملة مستقرة مدعومة من عائلة ترامب

تام شمس - الجمعة 2 مايو 2025 08:22 مساءً - منذ ساعة

يخطط صندوق إماراتي لاستثمار ملياري دولار في منصة بينانس باستخدام عملة مستقرة مدعومة من شركة تابعة لعائلة ترامب، ما يثير جدلًا واسعًا بشأن النفوذ السياسي في قطاع الكريبتو.

صندوق إماراتي يعتزم ضخ 2 مليار دولار في منصة بينانس باستخدام عملة مستقرة مدعومة من عائلة ترامب

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن صندوق استثماري إماراتي يُدعى "MGX"، مدعوم من حكومة أبوظبي، عن نيته استثمار 2 مليار دولار في منصة بينانس العالمية لتداول ، باستخدام عملة مستقرة جديدة تُعرف باسم USD1، مدعومة من شركة مرتبطة بعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لتقارير إعلامية غربية، تم الإعلان عن الصفقة خلال مؤتمر Token2049 في دبي، حيث قال زاك ويتكوف، الشريك المؤسس لشركة World Liberty Financial، إن الصندوق الإماراتي سيستخدم العملة المستقرة USD1 للاستحواذ على حصة أقلية في بينانس، ما يشير إلى تطور جديد في علاقات التمويل بين الخليج والغرب.

وتُعد شركة World Liberty Financial كيانًا حديث التأسيس في عام 2024، وتضم في مجلس إدارتها إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، بينما يُشار إلى والدهم، الرئيس السابق دونالد ترامب، بوصفه "المناصر الأول للعملات الرقمية" في الشركة. وبحسب موقع الشركة، تهدف USD1 إلى تقديم بديل سياسي "محافظ" للعملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC.

تأتي هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لبينانس، التي خضعت لتدقيق شديد من قبل السلطات الأميركية، ودفعت تسوية قدرها 4.3 مليار دولار في 2023 نتيجة اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال. ومن شأن دخول صندوق إماراتي على هذا المستوى أن يمنح بينانس دفعة مالية كبيرة، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول النفوذ السياسي والتضارب المحتمل في المصالح، خصوصًا في ظل تورط عائلة ترامب بشكل مباشر.
 

أضف رد الفعل

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق إماراتي يعتزم ضخ 2 مليار دولار في منصة بينانس باستخدام عملة مستقرة مدعومة من عائلة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا