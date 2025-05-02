صندوق إماراتي يعتزم ضخ 2 مليار دولار في منصة بينانس باستخدام عملة مستقرة مدعومة من عائلة ترامب

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن صندوق استثماري إماراتي يُدعى "MGX"، مدعوم من حكومة أبوظبي، عن نيته استثمار 2 مليار دولار في منصة بينانس العالمية لتداول العملات الرقمية، باستخدام عملة مستقرة جديدة تُعرف باسم USD1، مدعومة من شركة مرتبطة بعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لتقارير إعلامية غربية، تم الإعلان عن الصفقة خلال مؤتمر Token2049 في دبي، حيث قال زاك ويتكوف، الشريك المؤسس لشركة World Liberty Financial، إن الصندوق الإماراتي سيستخدم العملة المستقرة USD1 للاستحواذ على حصة أقلية في بينانس، ما يشير إلى تطور جديد في علاقات التمويل بين الخليج والغرب.

وتُعد شركة World Liberty Financial كيانًا حديث التأسيس في عام 2024، وتضم في مجلس إدارتها إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، بينما يُشار إلى والدهم، الرئيس السابق دونالد ترامب، بوصفه "المناصر الأول للعملات الرقمية" في الشركة. وبحسب موقع الشركة، تهدف USD1 إلى تقديم بديل سياسي "محافظ" للعملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC.

تأتي هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لبينانس، التي خضعت لتدقيق شديد من قبل السلطات الأميركية، ودفعت تسوية قدرها 4.3 مليار دولار في 2023 نتيجة اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال. ومن شأن دخول صندوق إماراتي على هذا المستوى أن يمنح بينانس دفعة مالية كبيرة، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول النفوذ السياسي والتضارب المحتمل في المصالح، خصوصًا في ظل تورط عائلة ترامب بشكل مباشر.

