بينانس تُعلّق عمليات سحب عملات IOTA في هذا التاريخ: إليكم السبب!

أعلنت منصة بينانس عن تعليق مؤقت لعمليات إيداع وسحب عملات IOTA في 5 مايو 2025، دعما لترقية شبكة IOTA والانقسام (Hard Fork) المقرر في اليوم ذاته، ضمن خطوة تستهدف ضمان سلاسة التحديث وتوفير تجربة استخدام مستقرة.

ووفقا للبيان الرسمي، سيبدأ تعليق الإيداع والسحب في تمام الساعة 6:00 صباحا بالتوقيت العالمي، قبل ساعة واحدة من تنفيذ التحديث المتوقع عند الساعة 7:00 صباحا.

وسيظل تداول عملات IOTA على المنصة مستمرا دون تأثر، على أن يُستأنف نشاط الإيداع والسحب فور استقرار الشبكة الجديدة، دون تحديد موعد زمني دقيق لذلك أو صدور إعلان إضافي لاحق.

وفي السياق نفسه، أعلنت منصة بينانس الأمريكية “Binance.US”، الذراع الأمريكية للمنصة، عن خطوات موازية تشمل سحب عناوين الإيداع الحالية في 2 مايو عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تمهيدا لتعليق الإيداع والسحب لشبكة IOTA بالتزامن مع الترقية.

تأتي هذه التحركات استعدادا لتحديث “IOTA Rebased”، وهو تحول جوهري في بنية الشبكة، ينتقل بها من نظام “Stardust” القائم إلى شبكة جديدة كليا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الشبكة عبر حفل تدشين يضم 13 محقق بقيادة مؤسسة IOTA، إلى جانب مجموعة أولية تضم 12 محقق إضافي.

وأعلنت منصات أخرى مثل “Bitfinex” و”Bithumb” عن دعمها الرسمي للترقية، في حين يُنصح المستخدمون بالاستعداد لاحتمال تعليق مؤقت للإيداعات والسحوبات خلال فترة التحديث، رغم استمرار أنشطة التداول بشكل طبيعي.

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