عصير الكريبتو: وصول ترامب يمثل نقطة تحول حاسمة للأصول الرقمية

تام شمس - الجمعة 2 مايو 2025 06:47 مساءً - رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يذكر العملات المشفرة أو بيتكوين في خطابه الافتتاحي في 20 يناير، إلا أن قطاع الكريبتو يترقب تحولات كبيرة في ظل إدارته الجديدة. فقد صرّح براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، بأن إدارة ترامب ستُولي اهتمامًا متزايدًا بوضع لوائح عقلانية للعملات المستقرة. كما أشار براين موينيهان ، الرئيس التنفيذي لبنك أمريكا، إلى أن المؤسسات المالية تدرس فرص الدفع بالعملات الرقمية تحت النظام الجديد.

وعلى الرغم من غياب الكريبتو عن أوامر ترامب التنفيذية وقائمة أولوياته تحت شعار "أمريكا أولًا"، إلا أن العملات الرقمية تصدرت عناوين الأخبار لهذا الأسبوع بلا منازع.

فحتى قبل أن يتسلم ترامب منصبه رسميًا، ظهر اسمه على عملة ميم TRUMP الجديدة، التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار في أقل من 48 ساعة.

في عدد هذا الأسبوع من Crypto Biz، نسلّط الضوء على الأيام الأولى المثيرة لترامب في منصبه، وعلى استثمارات كبيرة في الكريبتو من شركة World Liberty Financial المدعومة منه، ومشروع جديد في الذكاء الاصطناعي قد يرسّخ ريادة أمريكا عالميًا.

عملة TRUMP تتصدر المراكز في غضون 48 ساعة

في 17 يناير، تم إطلاق عملة TRUMP رسميًا على شبكة Solana، ما أثار موجة تداول جنونية مع تسابق المتداولين لاقتناص الفرصة. خلال 48 ساعة فقط، أصبحت TRUMP خامس عشر أكبر عملة مشفرة عالميًا، وبلغ سعرها ذروته عند أكثر من 73 دولارًا، قبل أن تنخفض لاحقًا إلى أقل من 40 دولارًا.

وساهم الإطلاق في ارتفاع عدد عناوين سولانا الجديدة إلى أعلى مستوى تاريخي، وفقًا لبيانات من Glassnode تتبعها منصة Copper.co.

أما ترامب نفسه، فقد قال ردًا على سؤال من صحفي:

"لا أعرف أين وصلت العملة، ولا أعرف عنها الكثير سوى أنني أطلقتها، وكانت ناجحة جدًا."

بعد فترة وجيزة من إطلاق عملة TRUMP، أطلقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عملتها الميم الخاصة بها، التي جذبت نحو 500 ألف مستخدم خلال ساعات.

تشتري World Liberty Financial المدعومة من ترامب إيثيريوم وعملات أخرى

قامت شركة World Liberty Financial، المدعومة من ترامب، بشراء إيثيريوم (ETH) بقيمة 48 مليون دولار هذا الأسبوع، في إشارة إلى دخولها الجاد إلى سوق الكريبتو، وربما إلى شبكة الإيثيريوم تحديدًا.

أدى هذا الشراء إلى ارتفاع في سعر ETH، وتسبب في زيادة عمليات البحث على Google عن كلمة "Ethereum".

ورغم أن الشركة لم تفصح عن دوافعها، فإن إريك ترامب لمح إلى تحركات قادمة، حيث كتب في 20 يناير:

"انتظروا ما سيفعلونه غدًا."

لكن لم يتم الإعلان عن أي خطط رسمية حتى الآن.

بالإضافة إلى ETH، اشترت الشركة أيضًا عملات Tron، و Chainlink و Aave و Ethena.

وتُعتبر هذه المقتنيات إشارة جديدة إلى أن دور ترامب في سوق الكريبتو لا يقتصر على عملات الميم فقط.

المصدر: Eric Trump

مدراء أصول أمريكيون يتقدمون بطلبات لإطلاق صناديق ETFs لعملات الميم

يبدو أن جنون عملة TRUMP دفع مديري أصول أمريكيين مثل Osprey Funds وRex Shares إلى تقديم طلبات لإطلاق صناديق تداول (ETF) لعملات الميم.

وبحسب ملفات مقدّمة في 21 يناير، يسعى هؤلاء المدراء للحصول على موافقة لإطلاق صناديق ETFs لـ TRUMP و Dogecoin و Boonk.

في عهد غاري غينسلر، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، كان من غير المعقول تصور مثل هذه الصناديق. أما الآن، ومع تراجع نفوذه، يتوقع المستثمرون موافقة تنظيمية قريبة.

وقد أصبح سوق صناديق الكريبتو ضخمًا، مدعومًا بنجاح صناديق البيتكوين الفورية، حيث وصف مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، صندوق البيتكوين بأنه "أكثر إطلاق ETF نجاحًا في تاريخ الولايات المتحدة".

ترامب يطلق مشروع "Stargate" بقيمة 500 مليار دولار لتقنيات الذكاء الاصطناعي

في اليوم التالي لتنصيبه، أعلن ترامب عن مشروع استثماري جديد بقيمة 500 مليار دولار تحت اسم Stargate، يهدف إلى بناء مراكز بيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في أنحاء الولايات المتحدة.

وسيمول المشروع من خلال مستثمرين من القطاع الخاص مثل OpenAI وSoftBank وOracle، حيث أعلن رئيس SoftBank، ماسايوشي سون، عن استثمار فوري بقيمة 100 مليار دولار.

وصرّحت OpenAI أن هذا المشروع سيسهم في إعادة التصنيع داخل أمريكا، وسيعزز الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وقال ترامب إن المشروع جاء استجابة للمنافسة المتصاعدة مع الصين:

"الصين منافس... هناك منافسون آخرون أيضًا. نريد أن يحدث هذا في بلدنا، وسنوفّره هنا."

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