أسوأ عام NFTs منذ 2020 و ارتفاع أسعار CryptoPunks بنسبة 13%: نشرة Nifty

تام شمس - الجمعة 2 مايو 2025 06:47 مساءً - مرحبًا بكم في النسخة الأحدث من نشرة Nifty الصادرة عن Cointelegraph. تابع القراءة للاطلاع على أبرز أخبار الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). تصلك هذه النشرة كل يوم أربعاء لتزوّدك بأحدث التوجهات والرؤى في عالم الـNFT.

في نشرة هذا الأسبوع، لا تزال NFTs محورًا ساخنًا للنقاش، إذ كشف تقرير حديث من DappRadar أن عام 2024 كان الأسوأ أداءً للقطاع منذ 2020. كما نلقي نظرة على أسباب ارتفاع سعر أقل CryptoPunks بنسبة 13% وسط شائعات عن صفقة بيع حقوق الملكية الفكرية، ونستعرض إصدار تذاكر NFT لركاب القطارات في الهند خلال مهرجان MahaKumbh Mela.

DappRadar: عام 2024 كان الأسوأ أداءً للـNFTs منذ 2020

في 14 يناير، نشرت منصة DappRadar تقريرها السنوي حول صناعة التطبيقات اللامركزية لعام 2024، والذي كشف أن العام الماضي كان الأضعف من حيث حجم تداول ومبيعات NFTs منذ عام 2020، متأثرًا بارتفاع أسعار التوكنات وتقلّب السوق.

وذكر التقرير أن أحجام تداول الـNFTs انخفضت بنسبة 19% مقارنةً بعام 2023، لتصل إلى 13.7 مليار دولار، كما تراجعت عدد المبيعات بنسبة 18% لتقل عن 50 مليون عملية بيع، نتيجة لارتفاع أسعار الـNFTs عمومًا في 2024.

وأظهرت البيانات أن عام 2022 كان الأفضل على الإطلاق، حيث دخلت الـNFTs الوعي الجماهيري لأول مرة، وبلغت أحجام التداول أكثر من 57 مليار دولار، مع تسجيل 121 مليون صفقة NFT في السوق.

ارتفاع أرضية أسعار CryptoPunks بنسبة 13% وسط شائعات عن بيع حقوق الملكية

انتشرت شائعات على منصة X بشأن بيع حقوق الملكية الفكرية (IP) لمجموعة CryptoPunks، بعد أن نشر الباحث Wale.moca من شركة Azuki المتخصصة في NFTs، منشورًا في 14 يناير استند فيه إلى "عدة مصادر مطلعة".

وأفاد المنشور بأن شركة Yuga Labs، مبتكرة CryptoPunks، ربما تستعد لبيع حقوق الملكية الفكرية للمجموعة، ما أثار موجة شراء واسعة أدت إلى ارتفاع السعر الأدنى (floor price) بنسبة 13%.

ورغم أن Wale.moca لم يذكر هوية المشتري، فقد أوضح أن الصفقة المحتملة لن تكون من قبل علامة تجارية كبرى من Web2 أو من شركات NFT الشهيرة مثل Azuki أو Pudgy Penguins.

سكك الحديد الهندية تصدر تذاكر NFT على Polygon لمهرجان نادر

في 13 يناير، أعلنت شركة Chaincode Consulting، المتخصصة في حلول البلوكتشين، عن شراكة مع قسم الإطعام والسياحة في سكك الحديد الهندية لإصدار تذاكر قطار مبنية على NFT لجميع الركاب المتوجهين إلى مهرجان كومبه ميلا.

الركاب المشاركون في هذا الحدث الديني الهندوسي النادر، الذي يُعقد مرة كل 144 عامًا، سيحصلون على تذاكر NFT مُنشأة على شبكة Polygon، ومتاحة عبر منصة NFTtrace التي تركّز على الأصول الواقعية والتتبع.

وقال ألوك غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة Chaincode Consulting، إن هذه الشراكة ستُقدّم: