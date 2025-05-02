بورصات العملات الرقمية، الأمان، وصعود سولانا في 2025: بودكاست مع رئيس Backpack التنفيذي

تام شمس - الجمعة 2 مايو 2025 06:47 مساءً - في أحدث حلقات بودكاست Hashing It Out، أجرى المقدم إليشا أووسو أكياو مقابلة مع أرماني فيرانتي، الرئيس التنفيذي لمنصة Backpack، لمناقشة تطوّر دور البورصات المركزية في عالم الكريبتو.

وسط تصاعد الاهتمام التنظيمي واستمرار تداعيات انهيار FTX، ركّزت الحلقة على كيفية استعادة البورصات للثقة وتحسين معايير الأمان في القطاع.

نظرة داخلية على Backpack

تحدث فيرانتي عن أهمية مفهوم إثبات الاحتياطات (Proof-of-Reserves)، الذي برز بقوة بعد الانهيار الكارثي لمنصة FTX، مشيرًا إلى مزاياه وحدوده. وأوضح كيف أن Backpack تتبنى بنية تحتية مختلفة للبورصة، تستند إلى مبادئ البلوكتشين بهدف تعزيز الشفافية دون التضحية بكفاءة منصات التداول المركزية.

وأشار إلى أن Backpack تعتمد نظام تداول دائم (perpetual futures)، يسمح بإنشاء حساب موحّد يتكامل فيه التداول بالهامش والفيوتشيرز والسبوت. واعتبر أن هذا النموذج يُبسّط تجربة المستخدم ويُحسّن كفاءة رأس المال مقارنة بالأنظمة التقليدية التي تفصل بين الحسابات.

كما تناول الحوار القضايا التنظيمية، وخصوصًا في الولايات المتحدة، حيث تغيّر المناخ السياسي أثّر في ديناميكيات السوق. وتحدث فيرانتي عن كيف أن الضبابية التنظيمية دفعت Backpack إلى التوسّع دوليًا، مع التركيز على الحصول على تراخيص في أسواق مثل دبي واليابان.

الأمن؛ المفاتيح المفقودة ومستقبل سولانا

تطرقت الحلقة أيضًا إلى أمن المحافظ وتحديات فقدان "عبارات الاسترجاع" (Seed Phrases)، وهي من أبرز المشكلات التي تعيق تبنّي المحافظ الذاتية. وكشف فيرانتي عن بيانات تُشير إلى أن أكثر من 4.2 مليار دولار تُفقد سنويًا بسبب نسيان المفاتيح الخاصة، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى التوازن بين الحماية وسهولة الاستخدام.

وفي ختام النقاش، تحدّث فيرانتي عن مستقبل شبكة Solana ونموّ نظامها البيئي. وأكد أن رموز الميم لعبت دورًا في التبني الجماهيري، لكنه يرى أن الشبكة تسير نحو استخدامات أوسع وأكثر تنوعًا في المستقبل القريب.

