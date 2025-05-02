تراهن Getgems على تيليغرام لاعتماد الرموز غير القابلة للاستبدال، وOpenSea تواجه انتقادات بسبب النسخة الثانية: نشرة Nifty

تام شمس - الجمعة 2 مايو 2025 06:47 مساءً - في نشرة هذا الأسبوع، نسلّط الضوء على منصة Getgems للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التي تراهن على تيليغرام لتعزيز التبني خلال عام 2025، إضافة إلى ردود الفعل الغاضبة من مستخدمي OpenSea بشأن إطلاق النسخة الثانية من منصتها. وفي خبر آخر، يبدو أن دعوى DraftKings ضد اتحاد لاعبي NFL تقترب من التسوية القانونية.

Getgems تراهن على تيليغرام لدفع تبني الـNFTs في 2025

رغم انخفاض حجم التداولات والمبيعات في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال خلال عام 2024، لا تزال منصة Getgems، التابعة لشبكة TON، متفائلة بشأن مستقبل التبني، معتبرةً دخول تيليغرام إلى عالم الويب 3 فرصة قوية لدعم انتشار NFTs.

أوضح فريق Getgems لـCointelegraph أن قاعدة مستخدمي تيليغرام الواسعة يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في التبني الجماعي، مؤكدًا أن NFTs سبق لها أن "حظيت بلحظة شهرة"، لكنها لم ترتبط أبدًا بقاعدة مستخدمين ضخمة كما هو الحال مع تيليغرام.

وأشار الفريق إلى أن مجموعات NFT السابقة مثل Usernames وAnonymous Numbers حققت ما يقارب 480 مليون دولار من حجم التداول، وهو ما يُثبت وجود طلب وقابلية استخدام فعلية لـ NFTs عبر تيليغرام.

OpenSea تواجه انتقادات حادة بسبب النسخة التجريبية لـ"OS2" وآلية الإيردروب

أثار الكشف عن النسخة التجريبية الخاصة من منصة OpenSea 2.0 موجة من الاستياء بين المستخدمين، الذين عبّروا عن غضبهم عبر منصة X بشأن من حصل على أولوية الوصول للنسخة الجديدة، وآلية توزيع الرموز المجانية المرتقب.

لاحظ المستخدمون الذين جرّبوا المنصة الجديدة أنها تعتمد على نظام "النقاط"، لكنهم اشتكوا من أن OpenSea لا تمنح نقاطًا بأثر رجعي للمستخدمين القدامى، ما يعني أن جميع المستخدمين سيبدؤون من الصفر بغض النظر عن نشاطهم السابق.

المتداول المعروف Beanie علّق قائلًا إن القرار لا يُراعي المستخدمين الذين ولّدوا رسوم تداول كبيرة لـ OpenSea سابقًا، داعيًا المجتمع إلى إرسال توكن OpenSea إلى الصفر عند إطلاقه، في تعبير غاضب عن الاحتجاج.

تتوصل DraftKings لتسوية مع اتحاد لاعبي NFL بشأن نزاع حول مدفوعات NFTs

أعلنت منصة المراهنات الرياضية الأمريكية DraftKings توصلها إلى تسوية مع اتحاد لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFLPA)، بعد اتهامها بعدم دفع مستحقات مالية تتعلق باستخدام صور اللاعبين في مشاريع NFT.

وفي رسالة مشتركة وُجهت إلى محكمة فدرالية في نيويورك، أكدت DraftKings وNFLPA أنهما توصلتا إلى تسوية قانونية بعد وساطة، وطلب الطرفان من المحكمة تعليق القضية لمدة 60 يومًا حتى 28 مارس، لاستكمال التفاصيل النهائية للاتفاق.

وكان اتحاد NFLPA قد رفع الدعوى في أغسطس الماضي مطالبًا بتعويضات تصل إلى 65 مليون دولار، استنادًا إلى وثائق وبيانات مالية مشمولة في ملف القضية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل التسوية.