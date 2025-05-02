وزارة الخزانة الأمريكية تواجه دعوى بسبب وصول DOGE إلى البيانات، ومشرّعون يقترحون مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة: نشرة "تحليل القانون"

تام شمس - الجمعة 2 مايو 2025 06:47 مساءً - رفعت إحدى النقابات العمالية دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية، متهمةً إياها بانتهاك القوانين الفيدرالية من خلال منح وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي يديرها إيلون ماسك حق الوصول إلى معلومات حساسة.

وقالت الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) إن الدعوى تهدف إلى وقف ما وصفته بـ"الإفشاء غير القانوني، المنهجي والمستمر، للمعلومات الشخصية والمالية."



وأكد الاتحاد أن هذا يُعد انتهاكًا لخصوصية الأفراد، مشددًا على أن المواطنين الذين يشاركون معلوماتهم مع الحكومة الفيدرالية لا ينبغي أن يُجبروا على مشاركتها مع DOGE أو ماسك.

مشرّعون أمريكيون يقترحون مشروع قانون للعملات المستقرة لتعزيز هيمنة الدولار

طرح النائبان فرينش هيل وبرايان ستايل مسودة أولية لمشروع قانون يهدف إلى تعزيز الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي عبر تنظيم سوق العملات المستقرة.

ويتضمن المشروع حظرًا لمدة عامين على العملات المستقرة المدعومة بأصول صادرة من نفس المشروع (endogenously collateralized stablecoins)، بالإضافة إلى إلزام وزارة الخزانة بإجراء دراسة شاملة حول العملات المستقرة.

وقال هيل في بيان صحفي إن الهدف هو توفير مسار تنظيمي فيدرالي لمُصدري العملات المستقرة، مضيفًا أن المشرّعين سيعملون بالتنسيق مع إدارة ترامب، ومجلسي النواب والشيوخ، لتقديم عملة مستقرة مدعومة بالدولار للشعب الأمريكي.

دعوى قضائية ضد Coinbase بشأن بيع أوراق مالية غير مسجلة

قضى قاضٍ فيدرالي بأن منصة Coinbase ستواجه دعوى قضائية من مستثمرين، بعد أن رفض دفاع المنصة القائل بأنها لا تُصنَّف كـ"بائع قانوني" بموجب القانون الفيدرالي.

قرار القاضي بول إنغلميير يعني أن المنصة ستواجه ادعاءات بأنها باعت 79 أصلًا رقميًا يُصنَّف كأوراق مالية دون تسجيلها كوسيط مالي.

وفي بيان لـ Cointelegraph، قالت Coinbase إنها لا تُدرج أو تبيع أوراقًا مالية، مضيفةً:

"قرار المحكمة اليوم قلّص نطاق الاكتشافات القانونية بشكل كبير، وهو أمر مهم. نتطلع للدفاع عن موقفنا فيما تبقى من القضية."

الرئيس التنفيذي السابق لـ SafeMoon يطلب تأجيل محاكمته بسبب تغيّر سياسة ترامب

قدّم برادن جون كاروني، الرئيس التنفيذي السابق لمشروع SafeMoon، طلبًا لتأجيل محاكمته الجنائية، أملاً في أن تؤدي سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه الكريبتو إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.

وفي مستند قانوني، طلب كاروني تأجيل اختيار هيئة المحلفين من مارس إلى أبريل، مستشهدًا بـ"تغيرات كبيرة" في سياسات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحت إدارة ترامب.

استند فريقه القانوني إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب في 23 يناير يدرس تغييرات محتملة على تنظيم الأصول الرقمية، بالإضافة إلى تصريحات من المفوضة هيستر بيرس التي ألمحت إلى إمكانية تقديم إعفاءات بأثر رجعي في بعض القضايا المرتبطة بالكريبتو.

مكاتب قانونية تطالب Pump.fun بإزالة أكثر من 200 عملة ميم لانتهاك الملكية الفكرية

أرسلت شركتا المحاماة Burwick Law وWolf Popper رسالة "توقف وامتنع" إلى منصة Pump.fun، تطالب فيها بإزالة توكن يُدعى Dog Shit Going NoWhere وعدد من العملات الأخرى التي يُزعم أنها انتحلت هوية الشركتين عبر استخدام علاماتهما التجارية.

وقال الشريك الإداري ماكس بورويك لـ Cointelegraph إن المنصة أطلقت منذ تقديم الدعوى الجماعية أكثر من 200 توكن تنتهك الملكية الفكرية للشركة وشركائها القانونيين.

وأكدت الشركة أن المنصة تملك القدرة التقنية على إزالة هذه العملات، لكنها "اختارت عدم التدخل" رغم المخاطر التي تُهدد المستخدمين.